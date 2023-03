09 mars 2023 à 02h00 par Philippe

Les iPhone 14 et 14 Plus sont disponibles avec une nouvelle couleur jaune

Cela devient une tradition chez Apple, le géant américain propose une nouvelle couleur quelques mois après le lancement d'une nouvelle gamme. Cette année, c'est le jaune, qui vient rejoindre les cinq autres coloris (bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et rouge).

Tous les modèles ne sont pas encore disponibles à ce nouveau coloris. Seuls les iPhone 14 et 14 Plus sont éligibles, et non pour les Pro.

Fiche technique

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus se décline en deux formats 6,1 pouces et 6,7 pouces. Les deux modèles bénéficient d'écrans Super Retina XDR avec la technologie OLED offrant une luminosité HDR de 1 200 nits, un contraste de 2 000 000:1. La technologie Dolby Vision a également été intégrée.

L'appareil photo principal 12 Mpx profite d'un plus grand capteur avec de plus grands pixels, d'une nouvelle caméra avant TrueDepth et d'un appareil photo ultra grand-angle pour capturer des plans plus larges.

Les appareils photo sont améliorés grâce au Photonic Engine. Intégré au matériel et aux logiciels de l'iPhone, le Photonic Engine améliore les performances de capture des photos et des vidéos en conditions luminosité faible à moyenne : jusqu'à 2x pour l'appareil photo ultra grand-angle, 2x pour la caméra TrueDepth et 2,5x pour le nouvel appareil photo principal. Ce gain en termes de qualité est rendu possible par le Photonic Engine, qui applique les avantages du traitement informatique de Deep Fusion plus en amont du processus de traitement de l'image, pour obtenir un meilleur niveau de détail.

Un nouveau mode Action permet de réaliser des vidéos qui s'adaptent aux secousses, aux mouvements et aux vibrations importantes. La nouvelle caméra avant TrueDepth avec une ouverture ƒ/1,9 offre de meilleures performances photo et vidéo en conditions de faible éclairage. Elle est désormais dotée d'un autofocus, elle fait donc une mise au point plus rapide dans les situations où la luminosité est faible et dans les photos de groupe prises de loin. Un mode Cinématique est disponible en qualité 4K à 30 i/s et 4K à 24 i/s.

Les deux modèles sont équipés de la puce A15 Bionic dotée d'un GPU 5 cœurs. Ils inaugurent également de nouvelles fonctionnalités d'assistance, telles que Détection des accidents et Appel d'urgence par satellite.

Les tarifs

Les prix ne changent pas comparés aux autres coloris. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont disponibles en jaune avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage, à partir de 1 019 € et de 1 169 € respectivement.