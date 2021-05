11 mai 2021 à 15h07 par Philippe | 12 mai 2021 à 10h00

Les jeux sur mobile ont le vent en poupe

Depuis plusieurs années, le marché des applications et des jeux sur mobile prend de l'ampleur à un rythme sans précédent. Au premier trimestre 2021, les consommateurs n'ont jamais passé autant de temps sur les applications, pouvant dépasser les 5 heures par jour.

Les jeux dominent le secteur des applications mobiles. En 2020, les consommateurs ont dépensé 143 milliards de dollars en applications en 2020. Sur ce montant, 100 milliards de dollars ont été consacrés aux jeux.

Les jeux ont également dominé le marché en matière de téléchargements, mais pas dans la même mesure. 36% de tous les téléchargements d'applications mobiles en 2020 étaient des jeux, soit 80 milliards de téléchargements sur 218 milliards au total. En 2020, les utilisateurs ont passé 296 milliards d'heures à jouer à des jeux mobiles, soit une augmentation de 35% par rapport aux 222 milliards d'heures de 2019.

Dans l'ensemble, les chiffres attestent de l'engouement pour les jeux sur mobile. Plus de 120 milliards de dollars seront dépensés dans les jeux mobiles cette année (en hausse de 20% par rapport à 2020). C'est 50 % de plus que les secteurs des consoles, des PC, des Mac et des consoles portables réunis.

32 milliards de dollars ont été dépensés en achats in-app sur iOS et Google Play dans le monde entier au premier trimestre 2021. Il s'agit du trimestre le plus important depuis le début des relevés et le chiffre est en hausse de 40 % par rapport au même trimestre de 2020.

Par rapport au premier trimestre 2020, les utilisateurs de smartphones ont dépensé environ 9 milliards de dollars de plus en applications et en jeux au premier trimestre 2021. Le nombre total de téléchargements a également augmenté de manière significative. Les téléchargements sur iOS et Google Play combinés ont augmenté d'environ 10 % pour atteindre 31 milliards au premier trimestre.