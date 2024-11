05 novembre 2024 à 07h46 par La rédaction | 05 novembre 2024 à 08h47

Les listes arrivent sur WhatsApp pour mieux gérer vos conversations

La plateforme de messagerie instantanée WhatsApp, très populaire, ne cesse d'innover pour améliorer l'expérience utilisateur. Face à la multitude de discussions que nous gérons au quotidien, l'application propose désormais une nouvelle fonctionnalité : les listes.

Ce nouvel outil, couplé aux Communautés et aux filtres déjà existants, permet de classer et d'organiser ses conversations de manière plus efficace, offrant ainsi un gain de temps considérable.

Ce nouvel outil permet aux utilisateurs de créer des groupes de contacts et de discussions spécifiques, facilitant ainsi la navigation et la recherche au sein de l'application. Les listes peuvent être personnalisées à l'infini, permettant aux utilisateurs de segmenter leurs contacts selon différents critères (famille, amis, travail, etc.).

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, Il suffit d'ouvrir l'application située en haut de l'écran, juste sous le nom de l'application et des icônes de recherche et de capture photo. En cliquant sur l'icône "+" à côté des catégories existantes pour ajouter une nouvelle liste et la personnaliser à souhait. De plus, un appui long sur un titre de catégorie permet de le modifier.

Les listes commencent depuis le 31 octobre à être déployées et seront disponibles pour tout le monde dans les semaines à venir.