21 août 2020 à 06h00 par Philippe

Quelques applications iPhone gratuites

La marque Apple a réussi à s'imposer comme l'une des meilleures marques au monde. Son nom est synonyme de qualité, de prestige et d'innovations. Les innovations iPhone sont basées sur son système d'exploitation iOS qui intègre de nouvelles fonctionnalités à chacune de ces versions.

Il existe de nombreuses applications gratuites disponibles sur iPhone, certaines plus populaires que d'autres en raison de leur utilité. De la simple application photo à celles des jeux de casinos en ligne, les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, trouveront leur bonheur grâce à ces nouvelles applications gratuites. Voici les meilleures applications iPhone du moment

Top 5 des meilleures applications iPhone du moment.

Les applications accessibles sur iPhone sont nombreuses et variées. Qu'elles aient été conçues par la marque Apple elle-même ou par d'autres marques, les avoir à disposition sur les iPhone et les iPad contribue à faire de ceux-ci, des appareils très pratiques et parfois même très lucratifs pour leur utilisateur. Et puisqu'on n'arrête pas le progrès, de nouvelles applications encore plus ingénieuses sont créées chaque jour pour répondre à un besoin particulier des utilisateurs ou pour corriger un défaut d'une application déjà existante. Il est donc important pour un utilisateur iPhone, qui veut profiter de toutes les fonctionnalités auxquelles il est possible d'accéder sur son appareil, de se tenir informé des dernières applications disponibles pour iPhone sur le marché. C'est pour cela que nous vous proposons un top 5 des meilleures applications iPhone du moment et disponibles en téléchargement dans l'App Store :

Applications iPhone de jeux de casinos en ligne

Que vous soyez ou non un habitué des jeux d'argent et de hasard, les applications de jeux de casinos en ligne sur iPhone ont de quoi vous épater. En effet, depuis plusieurs années, il existe des casinos en ligne sur iPhone, iPad ou Android qui sont accessibles partout où vous soyez grâce à une connexion internet. Ces sites de casinos en ligne proposent via leurs applications, tous les jeux les plus populaires notamment les machines à sous, le poker, le blackjack ou encore la roulette. Ce sont des jeux modernes, avec des graphismes dignes des appareils iPhone, qui vous garantissent des heures de divertissement assuré. Les meilleurs sites de casino en ligne, proposent des jeux accessibles sans téléchargement et adaptés à votre mobile. Plus besoin d'un PC ou d'un Mac pour profiter des meilleurs jeux de casinos en ligne.

Sur les meilleures plateformes, les joueurs, surtout les débutants peuvent accéder à tous les jeux disponibles en mode gratuit c'est-à-dire sans risquer de perdre de l'argent. Le but ici étant de permettre aux joueurs de s'amuser librement. Ils peuvent se lancer en mode d'argent réel lorsqu'ils se sentiront suffisamment prêts pour ça. Si les applications de jeux de casino en ligne figurent au top de ce classement, c'est à cause de leur succès toujours grandissant auprès des utilisateurs iPhone. Il faut souligner que durant la pandémie de Covid-19 et la période de confinement qui en a suivi, ce sont ces applications de jeux de casinos en ligne, qui ont permis à de nombreux utilisateurs d'iPhone de se divertir sans sortir de chez eux et même de gagner pour les plus chanceux, de grosses sommes d'argent réel.

Snapchat

S'il y a bien une chose dont les utilisateurs de smartphones iPhone sont fiers, c'est la qualité des photos et vidéos qui sont prises par leur appareil. Avec l'application Snapchat, ces utilisateurs peuvent partager leurs photos et vidéos de moments particuliers de leur journée en un instant à des milliers d'autres utilisateurs de l'application partout dans le monde. Cette application a été développée par société Snap Inc et est gratuite. Elle pèse près de 207 Mo et nécessite une version iOS 10.0 pour son installation. Snapchat est une application qui offre la possibilité d'ajouter des filtres devenus très célèbres, de modifier son apparence ou de créer des bitmoji en 3D pour rendre les photos et vidéos encore plus amusantes. Snapchat dispose aussi d'une fonctionnalité Chat qui permet de rester en contact avec ses proches et ses amis à tout moment. En ces périodes de limitation des déplacements, vous pouvez profiter de l'option appel vidéo de Snapchat pouvant réunir jusqu'à 16 personnes pour partager de chaleureux moments avec vos amis à distance.

Tik-Tok

Également classée dans la catégorie des applications de divertissement, Tik-Tok est l'une des applications incontournables du moment. Développée par TikTok Inc, elle permet de créer et de partager des vidéos à une très grande communauté d'utilisateurs dans le monde entier. Tik-Tok est une application gratuite qui pèse plus de 400 Mo et est compatible avec les versions 9.3 ou plus d'iOS. Avec elle, les utilisateurs peuvent monter des vidéos drôles et musicales pour la plupart, d'une courte durée et obtenir des réactions à ces vidéos. Vous pouvez aussi éditer vos vidéos avec des filtres à effets spéciaux et des autocollants. Tik-Tok a réussi à s'imposer comme l'un des réseaux sociaux préférés des jeunes et est à la base de plusieurs challenges planétaires. Cette application est l'une des plus téléchargées de l'App Store. Cependant, cette application fait actuellement l'objet de plusieurs polémiques et est même menacée d'interdiction par les États-Unis.

Google Maps - GPS & transports

Impossible pour les utilisateurs d'appareils iPhone de passer à côté de cette célèbre application. Elle est utilisée quotidiennement par des milliers de personnes et est d'une très grande utilité. En effet, Google Maps - GPS & transports est une application de navigation développée par Google LLC. Elle permet de rechercher, d'explorer en temps réel plusieurs localisations grâce à sa cartographie du monde. Cette application fournit des informations à jour sur des millions d'établissements. Elle est très utile, car elle peut vous guider et vous permettre de vous rendre à un lieu précis, dont vous ignorez l'adresse, grâce simplement au nom de ce lieu. Vous pouvez utiliser cette application aussi bien en voiture qu'à pieds pour vous rendre au lieu donné. Elle vous permet d'avoir des images de lieux que vous recherchez. Google Maps est une application intelligente qui vous permet par exemple de déterminer l'itinéraire le plus rapide grâce à des informations en temps réels sur le trafic, les routes fermées ou des incidents. Il est même possible d'obtenir des plans en étant hors connexion internet. Cette application très pratique est entièrement gratuite.

Netflix

En matière de divertissement, et plus précisément de films, de séries ou de documentaires, la plateforme de streaming Netflix est devenue une référence. Grâce à son application, vous pouvez à partir de votre iPhone, votre iPad sous iOS 12.0 ou plus, accéder, et cela dans plusieurs langues à des contenus très divertissants et de qualité comme si vous utilisez une smart TV. Cette application propose un catalogue bien fourni qui est chaque jour complété, de vidéos à la demande. Netflix est une application gratuite avec des achats intégrés notamment un abonnement mensuel. Avec Netflix, profiter régulièrement des nouveautés notamment des plus gros succès, en matière de films et de séries. Il y en a pour tous les gouts et pour les catégories d'utilisateur. Impossible donc de s'ennuyer avec cette application. Netflix fait partie des applications mobiles dont l'utilisation a augmenté pendant la pandémie de Covid-19.

L'aspect lucratif des meilleures applications iPhone du moment

Les meilleures applications iPhone sont celles qui retiennent l'attention des utilisateurs, non seulement pour leur côté pratique, mais aussi pour leur côté lucratif. En effet, lorsque vous prenez les applications comme Snapchat et Tik-Tok, elles sont non seulement utilisées pour se divertir, mais elles peuvent aussi générer des revenus significatifs pour certains utilisateurs. Ces derniers qui sont souvent suivis par un grand nombre de personnes sur ces réseaux sociaux, font des placements de produits pour de grandes marques dans leurs vidéos et sont rémunérés pour ça. Toutefois, les applications de jeux de casinos en ligne sont celles qui sont les plus lucratives en termes de gains pour les utilisateurs et cela sans avoir à fournir de grands efforts. Par ailleurs, si grâce aux meilleures applications iPhone de jeux de casino en ligne, les utilisateurs peuvent en jouant en mode d'argent réel remporter d'énormes jackpots, il existe encore plein d'autres avantages offerts par ces applications.

Les meilleures applications iPhone de jeux de casinos en ligne, permettent aux joueurs de profiter des nombreux bonus et promotions sur les casinos. Ce sont des cadeaux offerts surtout aux nouveaux joueurs pour les séduire et les fidéliser. Les habitués de jeux de casino en ligne vous le diront, ces bonus de casino peuvent faire la différence en matière de gains aux jeux. Les plus populaires de ces offres sont le bonus de bienvenue, le bonus sans dépôt, les free spins ou tours gratuits aux jeux de machines à sous. Le montant ou la valeur de ces offres varient selon l'application de jeux de casino choisi, de même que les conditions d'utilisation. C'est pourquoi bien choisir l'application iPhone de jeux de casino à utiliser est très important et les guides de casinos en ligne sont là pour vous y aider. Les bonus de casino, offerts sur ces applications permettent aux joueurs de limiter leurs pertes en jouant en mode d'argent réel, tout en maximisant leurs gains.