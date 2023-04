21 avril 2023 à 06h00 par Philippe | 21 avril 2023 à 10h10

Les meilleures offres 5G du moment chez les opérateurs Orange, SFR, Bouygues, NRJ, Free, Prixtel et Syma

Les opérateurs ont récemment mis à jour leurs offres mobiles 5G allant de 100 Go à 210 Go.

Forfait 100 Go sans engagement d'Orange

Le nouveau forfait mobile d'Orange contient 100 Go en 5G, pour la somme de 16,99€/mois. Ce tarif n'est cependant valable que durant un an avant augmentation. De plus, il s'agit d'un forfait sans engagement.

Forfait 100 Go 5G de RED by SFR

Pour obtenir un forfait 5G chez RED by SFR, les promotions RED by SFR permettent d'avoir un forfait RED 5G 100 Go 16,99€. Selon les nombreux avis Red by SFR, cette formule semble très efficace.

Forfait 100 Go 5G Bouygues Telecom

Chez Bouygues Telecom, il est possible d'avoir un forfait mobile 100 Go en 5G pour seulement 15,99€/mois.

Forfait 100 Go 5G de B&You

La filiale de l'opérateur Bouygues Telecom, nommée B&You, permet d'avoir 100 Go en 5G pour seulement 16,99€ par mois. Il s'agit d'un forfait sans engagement.

Forfait WOOT 150 Go 5G de NRJ Mobile

Avec l'opérateur MVNO NRJ Mobile, le forfait mobile en promo doté de 150 Go de data en 5G est à 12,99€.

Forfait 140 Go 5G de SFR

Chez SFR, il existe un forfait mobile doté de 140 Go en 5G à seulement 20,99€/mois. Ce prix n'est cependant valable que durant un an.

Forfait 210 Go 5G de Free

Pour ce qui est de Free, son forfait mobile 5G dispose de 210 Go pour la somme de 19,99€ par mois.

Forfait 5G le géant de Prixtel

Le géant de Prixtel, un opérateur virtuel sur le réseau SFR, propose une enveloppe flexible allant de 140 à 200 Go, pour des tarifs variant de 17,99€ à 23,99€.

Forfait 5G le dix-neuf de Syma

Syma clôt la marque avec son offre comprenant une enveloppe data en 5G de 210 Go. Quant au prix, il ne faudra payer que 19,90€ par mois.