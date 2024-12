02 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction | 10 décembre 2024 à 11h45

Les meilleurs jeux sur mobile

D’après les statistiques du site Statica.com, 7 Français sur 10 jouent sur leur smartphone. Cette donnée témoigne de l’expansion exponentielle du marché des jeux mobiles. Entre les titres mythiques et ceux en plein essor, le choix devient vite embarrassant pour les friands de jeux en ligne. Découvrez notre sélection des cinq meilleurs jeux à télécharger sur mobile.

1- Genshin Impact

Il s’agit d’un jeu RPG à action gratuit développé et publié par le mastodonte chinois mi Ho Yo en septembre 2020. Les joueurs y découvrent un immense monde fantastique nommé Teyvat où cohabitent 60 personnages répartis sur la carte. Le développeur propose un style de jeu de combat d’action gratuit (avec achats intégrés). Chaque joueur peut former une équipe avec quatre personnages dans l’optique de combiner instantanément les actes. Les personnages possèdent chacun deux compétences de combat : élémentaire et déchaînement.

2- Crash X

C'est un jeu rapide et fascinant qui vous fera vivre une belle montée d'adrénaline ! Très apprécié sur les casinos en ligne mobiles, Crash X de Turbo Games n'est pas téléchargeable sur mobile, mais il est jouable sur un crypto casino. Dans ce jeu, la navette spatiale s'élève à une vitesse de 1x à chaque tour et peut atteindre des hauteurs infinies, offrant ainsi de belles chances de gagner. Pour remporter la partie, il faut sauter de l’avion avant qu'il n'explose. Si vous réussissez, votre mise sera multipliée par le coefficient, mais attention : si ça ne marche pas, vous perdrez votre mise.

3- Fire Emblem

C’est un titre emblématique de RPG tactique conçu par Intelligent Systems et Nintendo. Cette série est disponible sur Android et iOS sous le nom de Fire Emblem Heroes. Cette apparition intervient sur smartphone sous un modèle Freemium après plus d’une dizaine d’opus parus sur les différentes consoles de Nintendo. Ce jeu plonge le joueur au sein d’une campagne principale longue, subdivisée en quatre lives. Les équipes se forment via un procédé d’invocation et des tirages aléatoires.

4- Call of Duty : version mobile

Les gamers PC maîtrisent parfaitement l’historique de ce classique publié sous licence de FPS d’Activision. Call of Duty est apparu récemment sur mobile, comptant toutes les particularités de la version console à son actif. Ce jeu Freemium propose un lot d’attractions immersives spécialement développées pour stimuler le plaisir du gamer. Il propose des missions hyper tactiques et une armurerie sophistiquée qui donne la possibilité de fabriquer une arme sur mesure.

5- Marvel Strike Force

Ce vivier très impressionnant met différents personnages de l’univers Marvel en scène. Il nourrit une vaste collection de jeux où les différents acteurs (des superhéros comme des super-vilains) doivent être obtenus par tirage au sort. Strike Force est le titre le plus récent et le plus complet publié par ce développeur. Ce RPG possède une mise en scène identique à celle de Legacy of the Beast. Il propose de former une équipe de six personnages qui affrontent les ennemis. Le jeu fournit un multijoueur avec du PVP, des factions alliances et des campagnes raid.