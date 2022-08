28 juillet 2022 à 00h15 par Philippe | 08 août 2022 à 09h48

Les meilleurs opérateurs mobiles en France

Le rôle essentiel que jouent les outils connectés (ordinateurs, smartphones, tablette, etc.) et les applications dans le développement de la communication n'est plus à démontrer. Cependant, pour effectuer un appel, envoyer un SMS, discuter avec ses amis sur les réseaux, voir des vidéos en ligne ou faire des recherches sur Google, il faut nécessairement s'abonner à un réseau mobile. Les opérateurs mobiles sont, par conséquent, incontournables dans la chaîne de communication mondiale. Accès à internet et distribution de crédit de communication sont des services dont vous ne pouvez bénéficier qu'en possédant une puce mise à votre disposition par un opérateur mobile. Ces puissantes entreprises sont présentes dans tous les pays. Cet article vous propose une sélection des meilleurs opérateurs de téléphonie mobile en France selon les services offerts.

Le meilleur opérateur selon les tarifs proposés

Que ce soit le pays, les tarifs pèsent inévitablement dans la balance au moment du choix d'un réseau de téléphonie mobile pour un abonnement. Cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, les prix grimpent. Un besoin de maîtriser ses dépenses s'impose alors. En France, si vous avez envie de rejoindre un nouvel opérateur mobile pour profiter des prix les plus bas du marché, misez sur Free. De toutes les marques du secteur de la téléphonie mobile présentes sur le territoire français, cette entreprise est clairement la moins chère. Chez Free, vous pourrez notamment profiter des meilleurs tarifs de forfaits téléphoniques chaque mois. Ainsi, pour seulement 2 € ou 10,99 € ou encore 19, 99 €, vous avez la possibilité de vous offrir auprès de cet opérateur, un forfait téléphonique mensuel. À titre comparatif, chez les concurrents que sont notamment Bouygues et Orange, les tarifs pratiqués sont de 9,99 € / 37,49 € / 64,99 € chez le premier et 7,99 € / 36,99 € / 64,99 € chez le second. Il convient de préciser toutefois que ces prix sont justifiés par la qualité des services offerts par ces derniers.

Le meilleur opérateur en termes de couverture en 4G

La 5G n'étant pas encore totalement déployée en France, intéressons-nous aux taux de couverture des réseaux de télécommunication en 4G en France. Sur ce terrain, de façon générale, on note d'excellents résultats, les taux de couverture dépassant à tous les niveaux les 90 %. Notez qu'avec une couverture de 95 % du territoire et de plus de 99 % de la population, SFR est le meilleur opérateur en France. Ainsi, pour profiter d'une bonne connexion internet où que vous soyez sur le territoire français pour jouer sur bet777, vous savez à présent quel opérateur choisir.

Le meilleur opérateur sur la base de la qualité de service mobile offert

Le service mobile inclut toutes les prestations offertes en termes de communication et de navigation. En dehors de Free qui est clairement surclassé sur ce plan, a posteriori, tous les autres opérateurs mobiles se livrent une véritable bataille pour garantir aux abonnés une qualité de service de haut niveau. De cette concurrence, Orange est le réseau qui réussit à tirer son épingle du jeu. En d'autres termes, il s'agit du meilleur opérateur mobile en France au regard de la qualité de service mobile fourni. En effet, si SFR fait autant qu'Orange en matière du taux d'appels parfaitement maintenu en 2 minutes et du taux de SMS reçus en moins de 10 secondes, avec des chiffres affichant 93 % au premier niveau et 95 % au second niveau, le dernier opérateur prend une certaine avance sur d'autres points. Ainsi, pendant que chez l'opérateur Orange, le débit moyen de téléchargement de fichiers est de 74 Mb/s, le réseau SFR est limité à 47 Mb/s. C'est, à peu près, la même tendance qui s'observe du côté du débit moyen d'envoi de fichier avec 13 Mb/s pour Orange et 11 Mb/s pour SFR. Par ailleurs, 92 % des pages sont chargées en moins de 10 secondes et 88 % des vidéos de 2 minutes affichent une qualité parfaite chez le réseau à la couleur orange. Aucun des autres opérateurs de téléphonie mobile intervenant dans l'Hexagone ne propose une telle performance.