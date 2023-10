27 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction | 06 octobre 2023 à 14h25

Les meilleurs smartphones de 2023 pour les passionnés des jeux

L'industrie des smartphones a atteint de nouveaux sommets en 2023 en matière de fonctionnalités dédiées aux jeux. Les fabricants de smartphones sont désormais engagés dans une véritable course à l'innovation dans ce qui semble se convertir peu à peu en une priorité pour les nouveaux appareils portables.

Préparez-vous à découvrir les smartphones qui repoussent les limites du jeu mobile et qui sont prêts à vous immerger dans des mondes virtuels captivants.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung a accompli quelque chose d'extraordinaire en détrônant l'iPhone 14 Pro Max en tant que meilleur téléphone de jeu. Cela est dû à une nouvelle puce.

Le téléphone utilise le processeur Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Cette puce spécifique à Samsung surpasse le 8 Gen 2 standard et même la puce A16 d'Apple, ce qui signifie que vous ne trouverez pas de téléphone plus puissant pour jouer.

Les jeux de casino en ligne par exemple sont de plus en plus sophistiqués sur le plan graphique et les plateformes de casinos offrent chaque fois plus d'adaptabilité aux dispositifs mobiles avec des sites comme CasinoBonusCA qui offrent même un filtre pour trouver des casinos mobiles. Une puce puissante permet aux joueurs de profiter de ces jeux avec des graphismes de haute qualité, des animations fluides et une réactivité tactile optimale. De plus, la puissance de la puce garantit que les jeux de casino en ligne fonctionnent même lorsqu'ils sont exécutés en parallèle avec d'autres applications en arrière-plan.

IPhone 14 Pro Max

Bien qu'Apple ne mette pas l'accent sur la performance pour les jeux mobiles comme le font d'autres fabricants de téléphones, l'iPhone 14 Pro Max est un excellent appareil de jeu par les fonctionnalités qu'il possède de base. Son chipset A16 Bionic est extrêmement puissant, et l'écran 120 Hz est à la fois fluide et éclatant. Combiné à une grande autonomie, il vous laissera suffisamment de temps pour jouer aux meilleurs jeux iOS.

Apple promet 26 heures de lecture vidéo en continu. À l'usage, il peut tenir jusqu'à trois jours même en cas d'utilisation intensive, et s'il reste connecté à internet mais avec une utilisation plus légère, il peut tenir plus d'une semaine.

L'App Store d'Apple a une politique stricte qui interdit les émulateurs de jeux, ce qui signifie que les utilisateurs d'iPhone ne peuvent pas simplement télécharger des émulateurs pour jouer à des jeux rétro de consoles telles que la SNES ou la PS2. Cependant bien que les émulateurs classiques ne soient pas directement autorisés, les joueurs peuvent toujours profiter de leurs jeux rétro préférés grâce à ces versions officielles et optimisées.

Asus Rog Phone 7 Ultimate

Le ROG Phone 7 Ultimate, comme son prédécesseur, le ROG Phone 6 Pro, a établi une référence exceptionnelle en termes de durée de batterie, surpassant le record précédent par 3 heures. Cette prouesse signifie que les joueurs peuvent profiter de plus de 13,5 heures de jeu ininterrompu, même avec un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, qui est connu pour être gourmand en énergie. Cette longue autonomie est une véritable aubaine pour les amateurs de jeux en ligne, car elle leur permet de s'immerger dans des sessions de jeu prolongées sans avoir à se soucier constamment de recharger leur appareil.

Cependant, la batterie de 6 000 mAh n'est pas la seule star de ce smartphone. Le véritable atout réside dans le processeur Snapdragon 8 Gen 2, qui propulse le ROG Phone 7 Ultimate au niveau des meilleurs smartphones du marché, tels que le Galaxy S23 Ultra et le OnePlus 11. Cette puissance de traitement garantit une expérience de jeu fluide, même pour les titres les plus exigeants en termes de graphismes et de performances.

Un autre point fort du ROG Phone 7 Ultimate est son écran éblouissant et hautement réactif. L'écran vibrant offre des couleurs éclatantes et des taux de rafraîchissement élevés, ce qui est essentiel pour une expérience de jeu immersive.

Red Magic 8 Pro

Le RedMagic 8S Pro s'inscrit dans la lignée des téléphones RedMagic, célèbres pour leur conception axée sur le jeu, et il ne déçoit pas. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est son ventilateur de refroidissement intégré, qui entre en action en mode jeu ou en mode charge. Ce système de refroidissement offre un niveau de dissipation de chaleur exceptionnel, permettant aux utilisateurs de profiter de sessions de jeu prolongées sans craindre la surchauffe, ce qui est essentiel pour une expérience de jeu fluide.

Cependant, il est important de noter que ce téléphone présente quelques inconvénients. RedMagic ne garantit pas de support logiciel à long terme après le lancement, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient ne pas recevoir autant de mises à jour de fonctionnalités et de sécurité que sur d'autres appareils. Malgré ces inconvénients, pour les passionnés de jeux mobiles à la recherche de performances de pointe et d'une expérience de jeu fluide, le RedMagic 8S Pro reste un choix solide.