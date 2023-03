02 mars 2023 à 00h15 par Philippe | 07 mars 2023 à 12h10

Les nouveautés attendues sur iOS 17

Qu'on se le dise, il n'est jamais simple de réellement prévoir les nouveautés proposées en avance par Apple et c'est bel et bien en ce sens, qu'il est toujours agréable et intéressant de suivre les conférences de lancement ou celles, destinées aux développeurs de la marque. C'est durant cette traditionnelle réunion du printemps que la firme devrait présenter son futur système d'exploitation pour iPhone et iPad avant probablement de l'intégrer au futur iPhone 15, dont la sortie sera sans aucun doute programmée à l'issue de l'été.

Il y a les rumeurs en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, mais également, les choses évidentes. Voici tout l'intérêt de cet article. Concrètement, deux changements majeurs seront à prévoir avec iOS 17. Pour ce qui est du reste et comme toujours autour de la bulle Apple, il s'agit ni plus ni moins de rumeurs qui pourront s'avérer fonder ou non, dans quelques semaines…

Apple brille par sa bibliothèque

Il existe une multitude d'applications dépassant le cadre même d'Apple qui se sont révélées indispensables lors des précédents mois auprès des utilisateurs. Avec certaines nouveautés apportées par une future mise à jour, la plupart des applications considérées comme celles de références pourraient, elles aussi, voir leur attrait augmenter.

On pense notamment à l'application PokerStars qui est à l'heure actuelle, l'application iPhone qui est la plus adaptée au divertissement et au monde du poker dont l'attractivité générale ne cesse de croître grâce à la plateforme tout juste citée. Difficile également de mettre de côté les réseaux sociaux tels que Instagram ou Twitter et bien entendu, d'autres pans du divertissement sur iPhone comme Netflix ou les concurrents de cette plateforme de streaming vidéo à la demande.

Un parallèle parfait pour mentionner une grande évolution attendue avec iOS 17. À l'heure actuelle, certaines des applications citées se révèlent parfaites au moment d'utiliser CarPlay dans son véhicule, mais dans le futur, l'opportunité pourrait devenir encore plus importante.

Avec un grand chamboulement lié à CarPlay, iOS 17 devrait en effet, procéder à une révolution au sein des habitacles de voiture.

La nouvelle technologie CarPlay

Lors de la conférence des développeurs en juin 2022, Tim Cook avait annoncé une totale refonte de la technologie CarPlay, ce système Apple qui permet de contrôler le système d'info-divertissement des véhicules compatibles. Arrivée avec iOS 16, la première mise à jour a clairement offert un coup de jeune, mais les choses iront encore plus loin avec le prochain système d'exploitation et probablement, l'une des premières mises à jour de ce dernier.

Avec CarPlay, Apple entend bien - en partenariat avec certaines marques comme Audi, Renault ou Mercedes - proposer l'ensemble de la gestion des informations au sein des habitacles. Avec des écrans de plus en plus massifs et importants au sein des véhicules modernes, Apple voudrait proposer le contrôle de chaque caractéristique du véhicule dépassant l'info-divertissement. On parle d'un contrôle des régulateurs et limiteurs de vitesse, de la climatisation et plus globalement, de l'agencement général des écrans embarqués.

L'intégration de la réalité virtuelle

C'est un secret de polichinelle qu'Apple ne s'est pas empressé de dissimuler. La marque va, enfin vous diront certains amateurs, entrer dans le jeu de la réalité virtuelle. Avec un casque de réalité virtuelle attendu lors des prochains mois et peut-être dérivé en plusieurs gammes, Apple va tenter de rattraper un retard conséquent pris sur ses principaux concurrents.

Toujours est-il qu'avec une intégration de cette nouvelle technologie innovante, il faudra adapter le système d'exploitation. Là est probablement tout l'intérêt d'iOS 17.

Ainsi, les fonctions de réalité virtuelle et de réalité augmentée seront disponibles et rendues compatibles avec ce nouveau système. De plus, il existera un nouvel App Store directement prévu à cet effet avec des applications compatibles pour cette technologie et les nouveaux produits Apple de ce type.

Pour ces mêmes raisons, il faudra sûrement s'attendre à une sortie du périphérique en même temps que l'iPhone, soit en septembre 2023.