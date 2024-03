13 mars 2024 à 07h27 par La rédaction | 13 mars 2024 à 10h41

Les nouveaux Galaxy A55 5G et A35 5G : la photographie et la sécurité à l'honneur

Samsung lance deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A35 et A55. Ces nouveaux modèles s'attaquent à un marché déjà bien occupé par la concurrence, avec des marques comme Xiaomi, Redmi et Realme qui proposent des appareils aux caractéristiques similaires pour des prix souvent plus attractifs.

Inspirés des Galaxy S, les Galaxy A55 5G et A35 5G sont équipés d’un triple module photo comprenant un capteur principal de 50 MP, un utra grand angle de respectivement 12 et 8 MP, et un macro de 5 MP. Le capteur avant est quant à lui doté d’un capteur de 32 MP pour le Galaxy A55 5G et de 13 MP sur le Galaxy A35 5G.

Les Galaxy A55 5G et A35 5G bénéficient de la stabilisation optique de l’image (OIS) et la stabilisation numérique en vidéo (VDIS), qui permettent de conserver la netteté des photos et des vidéos, même en mouvement. En vidéo, les 2 modèles peuvent désormais filmer en 4K et Super HDR tout en bénéficiant d’une stabilisation de l’image.

Ils sont dotés d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Résistants, les écrans des deux modèles sont composés de Gorilla Glass Victus+, de quoi les protéger des petits chocs. Les Galaxy A55 et A35 5G sont également certifiés IP67.

Les deux smartphones intègrent la technologie Knox Vault, un coffre-fort numérique pour protéger vos données sensibles. Cette fonctionnalité protège les données les plus critiques stockées sur l’appareil (codes PIN, mots de passe, etc.), même en cas de perte ou de vol de l’appareil.

Les Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G bénéficieront de 4 générations de mises à jour du système d’exploitation Android et de One UI, ainsi que de 5 années de mises à jour de sécurité. Ils sont respectivement équipés d’un processeur Exynos 1480 (Galaxy A55 5G) et Exynos 1380 (Galaxy A35 5G). Les utilisateurs de ces modèles pourront également compter sur la charge rapide (25W).

Prix et disponibilité

Les Galaxy A55 5G et A35 5G sont déclinés en 4 coloris pop et tendances : Bleu, Bleu Nuit, Lilas et Lime. Le Galaxy A35 6 Go/128 Go est à 399 € et la version 8 Go/256 Go est au tarif de 449 €. Quant au Galaxy A55 8 Go/128 Go et au Galaxy A55 8 Go/256 Go, ils sont commercialisés aux prix respectifs de 499 € et 549 €.

Du 11 Mars au 16 Avril 2024 inclus, pour l’achat d’un Galaxy A35 ou Galaxy A55, une paire de Galaxy Buds FE Noire est offerte.