09 août 2024 à 00h15 par La rédaction | 09 août 2024 à 04h19

Les promotions RED by SFR avec 5 Go, 100 Go en 5G, 200 Go en 5G et 300 Go en 5G

Désormais, la filiale de l'opérateur SFR propose 4 forfaits en promotion. Ces forfaits mobiles en question contiennent respectivement 5 Go, 100 Go, 200 Go et 300 Go.

Forfait 5 Go en 4G

Cette offre est à 2,99 € par mois. 5 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM. (35 Go dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada : +5 €/mois).

Forfait 100 Go en 5G

Cette offre est à 7,99 € par mois. 22 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM. (35 Go dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada : +5 €/mois).

Forfait 200 Go en 5G

Cette offre est à 9,99 € par mois avec 27 Go d'internet inclus depuis l'Union Européenne et les DOM. (35 Go dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada pour 14,99 €/mois).

Forfait 300 Go en 5G Spécial Voyage

Cette offre est à 19,99 € par mois avec 35 Go depuis 124 destinations dont 62 destinations hors UE/DOM.

Pour toutes ces formules, les appels et SMS/MMS sont illimités à 200 destinataires différents par mois. Les appels sont illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Ces appels sont limités à 200 destinataires avec 3h maximum par appel. SFR Wifi et l'usage modem est inclus. Depuis l'Union Européenne/DOM, les appels et SMS/MMS sont illimités. Au-delà de leur limite en data (5 Go, 100 Go, 200 Go et 300 Go), les rechargements sont possibles.

Accéder aux offres promotionnelles des opérateurs