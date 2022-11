09 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Les restrictions anti-Covid réduisent la fabrication d'iPhone 14 Pro en Chine

Les restrictions liées au COVID-19 affecte l'usine d'assemblage principale de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro. Le groupe taïwanais Foxconn, qui est le principal sous-traitant d'Apple, est confronté depuis octobre à une hausse de cas de Covid-19 sur son site de Zhengzhou en Chine.

Le site de production fonctionne actuellement avec une capacité significativement réduite depuis la découverte d'un foyer de cas positifs au Covid-19. À l'approche des fêtes, Apple s'attend désormais à une baisse des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max. Dans un communiqué, le géant américain a fait savoir que " les clients connaîtront des temps d'attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ".

Bien que la firme a commencé une nouvelle production en Inde, la marque à la pomme dépend beaucoup de la Chine, où elle fait fabriquer plus de 90 % de ses produits.

Apple devrait produire 2 à 3 millions d'iPhone en moins ce trimestre à cause du rebond épidémique à Zhengzhou, sur un objectif estimé à 80 millions.

Apple n'a pas précisé l'ampleur de l'impact du confinement et de ces nouvelles hausses des restrictions sur ses résultats financiers. L'entreprise publiera jeudi ses résultats pour le troisième trimestre.

Cette situation fait qu'Apple n'a plus la certitude de vendre assez d'iPhone 14 Pro pour les fêtes de fin d'année. Les dates de livraison concernant certains modèles d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont passées au 7 décembre. Par contre, pour les iPhone 14 et 14 Plus, il n'y a pas de problème de disponibilité.