22 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Les services mobiles sont les plus gros contributeurs à la hausse des revenus des opérateurs

L'Arcep a publié son observatoire trimestriel des marchés télécoms au premier trimestre 2022. Le revenu des opérateurs s'élève à 9,1 milliards d'euros HT, et progresse depuis un an de + 2 % à + 4 % selon les trimestres, après dix années de recul. Les services mobiles sont les plus gros contributeurs à cette hausse. Après une année 2020 de croissance limitée, inférieure à + 1 % en un an, le revenu issu de la vente de ces services croît à rythme inégalé depuis dix ans et supérieur à 5 % depuis le deuxième trimestre 2021 (+ 6 % ce trimestre).

Sur les réseaux 5G : Près de 5 % des cartes SIM (hors cartes MtoM) ont été actives au moins une fois sur les réseaux mobiles 5G au cours du premier trimestre 2022. Cinq trimestres après la commercialisation des abonnements 5G, le nombre de clients des opérateurs utilisant les réseaux 5G, grâce à leur téléphone compatible et leur forfait 5G, atteint 4,1 millions en métropole. Ce nombre augmente d'environ 1,2 million par trimestre depuis la fin de l'année 2021.

En ce qui concerne les réseaux 4G, le nombre d'utilisateurs s'élève à 66,9 millions au cours du premier trimestre 2022. La croissance annuelle de ces usagers s'est stabilisée à environ + 10 % depuis près d'un an. Le trafic par abonné 4G continue de progresser, et s'élève à environ 13 Go par mois, soit + 15 % en un an ce trimestre.