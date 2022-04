12 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Les smartphones TCL 30, TCL 30+ et TCL 30 SE sont désormais disponibles à partir de 179 €

TCL Communication vient d'annoncer la disponibilité des smartphones TCL 30, TCL 30+ et TCL 30 SE. Commercialisés à des tarifs très abordables, ils embarquent Android 12 nativement et sont tous équipés d'un capteur photo principal de 50 mégapixels.

TCL 30 et TCL 30+

Ces deux appareils arborent un design ultra-fin, un écran AMOLED 6.7 pouces FHD+ NXTVISION, une technologie de protection des yeux et une grande batterie de 5010 mAh. Ils sont équipés d'une triple caméra intelligente de 50 MP. Le TCL 30+ quant à lui bénéficie également d'une caméra selfie grand angle de 13 MP, une recharge rapide de 18W et une mémoire de 128 Go.

Grâce à un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces optimisé par la technologie NXTVISION avec IA de TCL. Les images ont un meilleur contraste et une meilleure netteté grâce à l'Image PQ Toolkit, qui révèle plus de détails et permet une transition de couleurs plus fluide. Pour les gamers, Gaming Visual Tech apporte des améliorations telles qu'une meilleure saturation des couleurs et un meilleur contraste.

Always on Display (AOD) offre la possibilité de voir en un coup d'œil ses contenus favoris tout en ne consommant que peu d'énergie et sans déverrouiller le téléphone. Les TCL 30 et TCL 30+ sont également certifiés TÜV Rheinland, permettant de prendre soin de sa vue grâce à une réduction de 30% de la lumière bleue, et d'autres modes de protection oculaire.

Côté design, les deux smartphones mesurent 7,74 mm d'épaisseur avec une double protection anti-rayure. L'écran avant en verre et le dos en fibre de verre sont résistants et le capteur d'empreintes digitales est inclus sur le côté. Le TCL 30+ dispose quant à lui d'une caméra avant grand-angle de 13 MP avec capture automatique pour des selfies à plusieurs. Les deux smartphones intègrent Fast Shot 1.0, une technologie de détection de flux optique intégrée qui fige le mouvement pour minimiser le rendu flou.

Le TCL 30 dispose de 64 Go de stockage intégré, tandis que le TCL 30+ propose 128 Go.

Les deux appareils utilisent le chipset CPU MediaTek Helio G37 alimenté par la technologie HyperEngine avec une RAM de 4 Go.

Les batteries ont une capacité de 5010 mAh. Le TCL 30+ est également livré avec 18W Fast Charging. Les TCL 30 et TCL 30+ sont livrés avec Smart Power Saving & Charging, qui retient intelligemment les habitudes de sommeil basé sur la routine de charge quotidienne afin de retarder la charge finale au-delà de 80% jusqu'au réveil.

La fonction Intelligent Photo Cleaning filtre automatiquement les photos du smartphone en excluant celles qui sont surexposées ou les mauvaises copies, afin de libérer facilement de l'espace. Les deux smartphones sont livrés avec Face Key.

Les smartphones TCL 30 and TCL 30+ sont aux tarifs de 199 € pour le TCL 30 et 229 € pour le TCL 30+. Les deux modèles se déclinent en coloris Tech Black et Muse Blue.

TCL 30 SE

Quant au TCL 30 SE, il intègre la technologie NXTVISION, un triple appareil photo de 50 Mpx avec IA, d'un espace de stockage allant jusqu'à 128 Go et d'une

batterie de 5000 mAh.

Le TCL 30 SE permet de produire des images en basse lumière. L'incorporation de la technologie ISOCOELL 2.0 améliore la sensibilité à la lumière et les couleurs. Le Big Pixel 4-en-1 capture plus de lumière, et le Double Super PD offre un autofocus plus rapide et plus précis.

La caméra frontale HDR est de 8 MP. Le mode vidéo permet de capturer automatiquement des vidéos au format cinématographique 20:9 avec 12 filtres de type cinéma.Le TCL 30 SE utilise un chipset octa-core Helio G25 et est doté de la technologie Hyper Engine avec une RAM de 4 Go. Globalement, les performances de l'appareil sont améliorées grâce au Smart Manager qui contrôle les restrictions de démarrage automatique, optimise la mémoire, bloque les notifications et consomme moins de batterie, en mode économie.

Le TCL 30 SE est équipé d'une batterie de 5000 mAh et d'une recharge rapide de 15W. Avec son mode " économie d'énergie " et sa charge intelligente, ce smartphone peut économiser jusqu'à 8/10% d'énergie grâce à l'intelligence artificielle prenant en compte les habitudes d'utilisation, pour tenir plus longtemps.

Le TCL 30 SE emploie plusieurs interfaces d'écran ergonomiques qui optimisent l'utilisation de l'écran HD+ de 6,52 pouces. Les images à l'écran affichent un meilleur contraste et une excellente netteté grâce à l'Image PQ Toolkit, développé par NXTVISION, qui révèle plus de détails et des transitions de couleurs plus fluides. La technologie Gaming Visual apporte également des améliorations visuelles avec une meilleure saturation des couleurs et un meilleur contraste.

De plus, les yeux sont protégés par les différents modes Eye-Care. Il est doté de la reconnaissance faciale et au capteur d'empreintes digitales. Le TCL 30 SE est disponible à partir de 179 € pour la variante 64 Go et 199 € pour la variante 128 Go, et se décline en Space Grey et Atlantic Blue.