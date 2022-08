08 août 2022 à 00h15 par Philippe

Les téléchargements des applications pour animaux de compagnie sont en hausse en France

La plateforme de données Data.ai a constaté une augmentation de la fréquentation des applications pour animaux de compagnie en France.

C'est " Emprunte mon Toutou " qui prend la tête du classement des téléchargements, une application mettant en relation propriétaires de chiens et particuliers qui s'occuperont des promenades et des gardes. En deuxième position, " Boshi ", donne des conseils sur l'alimentation, l'hygiène, la santé et l'éducation des animaux de compagnies. Arrive ensuite " Zooplus ", plateforme de e-commerce pour l'alimentation et le bien-être des animaux de compagnies. Enfin, " Rover - Pet Sitters & Dog Walker ", est une application de dog-sitting rémunéré de particulier à particulier.

Il faut savoir que le temps moyen passé par utilisateur dans les applications liées aux animaux de compagnie a augmenté de 75 % au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021. Les données mobiles de data.ai révèlent également que l'adoption d'animaux de compagnie n'a jamais été aussi élevée depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Au premier trimestre 2022, le temps moyen passé par utilisateur dans les 10 principales applications pour animaux de compagnie était le deuxième après les applications des Supermarchés et magasins de proximité, selon App IQ. Cette mesure est importante car elle indique la profondeur de l'engagement des acheteurs.

En fait, selon le dernier rapport de data.ai sur l'état de l'alimentation et des boissons sur mobile, l'épicerie et les animaux domestiques vont souvent de pair. A titre d'exemple, les utilisateurs américains d'applications de livraison de produits alimentaires sont deux fois plus susceptibles d'utiliser des applications pour animaux de compagnie que le consommateur moyen. Pour les Américains, les animaux de compagnie sont clairement une priorité dans leurs achats quotidiens.