Les téléphones mobiles pour seniors de la marque SPC sont désormais disponibles dans les boutiques du groupe Fnac Darty

16 février 2023

Lancée en France fin 2022, la marque SPC vient d'annoncer la disponibilité de ses téléphones mobiles pour séniors au sein des boutiques du groupe Fnac Darty dans les magasins physiques et en ligne.

SPC OPAL

OPAL est un téléphone mobile à clapet dédié aux seniors. Il est doté d'un écran XL de 2,8 pouces et d'une police de grande taille. Simple d'utilisation, il suffit d'un clic pour activer l'un des 3 raccourcis : accéder à la radio, ouvrir l'appareil photo ou envoyer un message de manière rapide.

Ce téléphone à clapet propose des fonctions d'aide : si un appel manqué est enregistré, si la batterie est inférieure à 15% ou si aucune activité n'a été détectée sur le téléphone au cours des dernières 24 heures, SPC OPAL enverra une notification automatique à la personne prédéfinie comme contact d'urgence. Son prix est de 54,90 €.

SPC TITAN

Équipé d'un grand clavier et d'un grand écran, d'un menu de navigation simplifié et intuitif ainsi que de fonctions d'aide comme le SPC OPAL. L'appareil dispose de deux touches de mémoire directe pour enregistrer les deux contacts les plus fréquents de son utilisateur et les appeler facilement en appuyant simplement sur l'un de ces deux boutons.

De plus, ouvrir et fermer le clapet permet de décrocher ou raccrocher un appel, pour empêcher les appels ou actions indésirables mais également protéger le clavier. Ce modèle est commercialisé au tarif de 39,90€.

SPC TALK

Le téléphone SPC TALK propose à tous types d'utilisateurs des fonctions pratiques pour le quotidien, comme la connectivité Bluetooth, la double SIM ainsi qu'un appareil photo. Compact et léger, sa petite taille en fait un téléphone portable très facile à utiliser et à emporter partout. Son tarif est de 19,90 €.