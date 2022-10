12 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Linxo, une application qui peut regrouper les comptes épargne et d'investissement de plusieurs banques

Plus de 8 Français sur 10 possèdent au moins un produit d'épargne et 56 % en ont même plusieurs. Malgré la conjoncture économique, ou sans doute à cause d'elle, 93 % de ces épargnants abondent leurs produits financiers à raison d'une fois tous les 6 mois, voire, pour 42 % d'entre eux, chaque mois1. Préparer sa retraite, financer les études des enfants, acheter une voiture ou, tout simplement, faire croître son patrimoine financier : chacun a ses raisons d'épargner ou d'investir.

71 % des Français affirment d'ailleurs suivre de près leur situation financière et se sentir très impliqués dans la gestion de leur budget. Or, s'il est aujourd'hui relativement aisé de suivre ses comptes courants, il n'en va pas de même pour ses investissements ou son épargne, avec des produits financiers éparpillés, souscrits dans différents établissements.

L'application Linxo vient résoudre cette difficulté. En plus de proposer à ses utilisateurs l'agrégation de leurs comptes courants pour une gestion optimisée de leur budget, elle leur offre désormais la possibilité de regrouper leurs comptes épargne et d'investissement, mais aussi d'en obtenir une vue détaillée.

L'application Linxo offre une large capacité d'agrégation de produits financiers et ce de manière totalement sécurisée : épargne liquide, compte-titres, PEA/PME, Assurance Vie et capitalisation, épargne retraite et salariale, PER, PEE, PERCO, PERP, SCPI… Avec cette application, il s'agit avant tout de pouvoir se faire un avis plus précis sur leurs placements, à tout moment et dans une seule application.

Ces produits financiers sont ainsi regroupés sur l'application Linxo par mode de gestion (conseillée, pilotée ou déléguée, libre). L'utilisateur sait précisément de combien il dispose sur chacun de ses comptes (courants, d'investissement ou d'épargne). Un accès simplifié et uniformisé, qui lui permet d'obtenir, pour la première fois et sur une même application, une vue d'ensemble de ses actifs, même ceux qu'il a parfois tendance à oublier comme l'épargne d'entreprise. Il peut donc suivre de façon fine son patrimoine financier et être plus actif dans ses décisions de placements.

L'application est disponible sur l'Appstore et Google Play.