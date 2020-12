15 décembre 2020 à 06h00 par Philippe | 27 décembre 2020 à 10h30

Localiseruntelephone : découvrez sa revue complète

Perdre son téléphone, l'égarer quelque part suite à un oubli, rejoindre une personne ou encore connaitre où il se trouve actuellement, tant de situations justifient le recours à un service de localisation de téléphone mobile. Localiseruntelephone le propose et permet de repérer facilement et rapidement un portable sur une carte fournie par Google Maps.

Légal et sécurisé, son service s'appuie sur des recherches poussées ainsi qu'une étroite collaboration avec les partenaires en télécommunication en France. Mais qu'en est-il réellement de la pertinence de ses recherches ? Découvrez dans cet article la revue complète se concernant.

Frustrations et faits qui justifient son utilisation

Se faire voler son téléphone est une situation frustrante pour tout le monde. Angoisse et stress s'en suivent sans oublier les pertes matérielles de données importantes et la contrainte de devoir acheter un nouveau téléphone. Aussi, vous avez sûrement ne serait-ce qu'une fois égaré votre téléphone quelque part et avez passé des heures à le chercher partout.

Pour des raisons de sécurité, l'idée de suivre de près les déplacements de son enfant, conjoint, membre de la famille ou une personne spécifique dans votre entourage peut traverser l'esprit. En entreprise, les dirigeants peuvent vouloir connaître les endroits auxquels leurs employés sont passés selon une optique de sécurisation de données personnelles.

Toutes ces différentes situations justifient la nécessité de connaître avec exactitude l'emplacement d'un téléphone mobile sur la carte. Ainsi, que ce soit pour éviter une perte/vol de téléphone ou pour surveiller une personne, faire appel aux services de Localiseruntelephone.fr ne peut que simplifier votre vie.

Localiseruntelephone : de quoi s'agit-il ?

Localiseruntelephone est un service en ligne qui permet à n'importe qui de localiser un téléphone qu'il s'agisse de son propre mobile ou de celui d'une autre personne. Ce service est accessible tant bien pour des raisons privées que professionnelles. Opérationnel, il propose des résultats en 2 minutes en affiche cartographique par le biais d'une géolocalisation GPS, sans téléchargements.

Localiser n'importe quelle marque de smartphone

Le localisateur mobile est en mesure de localiser n'importe quelle marque de smartphone y compris les derniers modèles récemment sortis. Le service est compatible avec pratiquement toutes les versions de smartphones sous système d'exploitation Android et Ios. En effet, il peut bien vous servir à localiser un iPhone, un Samsung et un Huawei.

Les iPhone figurent dans la catégorie phare des téléphones qu'il est capable de repérer sur Google Maps. Pourtant, la marque à la pomme est connue pour ses nombreuses restrictions relatives à ses politiques de confidentialité et de sécurité.

Pour rechercher un téléphone haut de gamme signé Samsung ou Huawei, Localiser un Téléphone ne demande que quelques vingtaines de secondes. Vous pouvez donc très bien l'utiliser pour retrouver un Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Nova, Série P et Honor.

Localiser n'importe quel numéro de téléphone

Le site offre la possibilité de retracer la position de tout numéro de téléphone issue de différents opérateurs dont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Orange couvre un réseau à l'international et il est donc facile de localiser un abonné à son réseau. Il en est de même pour SFR et Bouygues Telecom qui remportent successivement les titres de second opérateur et troisième opérateur les plus utilisés dans le pays.

Afin de bénéficier d'une couverture maximale dans les recherches, le service qu'il propose s'affilie également au réseau de Free, l'indispensable acteur majoritaire en télécommunication à moindre coût.

Quelles sont ses caractéristiques ?

Localiseruntelephone avis se concentre surtout sur les caractéristiques du service. Plusieurs points sont retenus, à savoir :

Une localisation GPS instantanée

Il permet de localiser rapidement un portable en temps réel grâce à la géolocalisation GPS. La précision est telle que la marge enregistrée ne dépasse pas 5 mètres sur la cartographique de Google Maps. Cela se fait en 2 minutes.

Une couverture de réseau à l'international

Le service est tout aussi bien opérationnel en France que n'importe où dans le monde. Ainsi, il est largement envisageable de retracer l'emplacement d'un appareil situé à l'autre bout du monde.

Un service conforme à toute législation

Le service est conforme à la législation européenne en matière de protection de données. Par conséquent, avant de communiquer les informations sur sa position, une demande d'autorisation de partage de localisation est envoyée au propriétaire du téléphone ciblé.

Comment localiser un téléphone avec ce service ?

Pour utiliser le service de Localiser un Téléphone, il suffit de suivre quelques étapes :

- Accéder à l'interface du site, puis taper le numéro de téléphone à rechercher. Faites défiler l'onglet selon le pays où se trouve le mobile.

- Créer un compte en renseignant son adresse email et numéro de carte bancaire

- Écrire un message personnalisé qui sera envoyé avec le lien de demande de partage de position

- Une fois que le propriétaire du téléphone clique sur le lien, sa localisation précise sera communiquée ultérieurement à l'utilisateur.

Des conditions exigées ?

L'utilisation du service de Localiseruntelephone exige la création d'un compte sur le site. En principe, il faut renseigner son nom, prénom, adresse email, ville et pays.

On peut accéder au site depuis n'importe quel support de recherche : ordinateur sous Windows, MAC, tablette et appareils Ios.

Point sur les tarifs

La start-up propose une offre d'essai à 0,9 € pendant 7 jours. Cette offre bascule automatiquement vers un abonnement annuel sans engagement de 49 €, sauf si l'utilisateur l'annule au préalable.

Pour 49 €/an, soit 4 €/mois, vous pouvez utiliser le service de façon illimitée n'importe où et n'importe quand.