01 octobre 2021 à 06h00 par Philippe

The Lord of the Rings: Rise to War est disponible sur iOS et Android

Développé par NetEase en collaboration directe avec Warner Bros, The Lord of the Rings: Rise to War est un nouveau jeu mobile basé sur Le Seigneur des Anneaux.

Les joueurs ont pour tâche d'assembler leurs armées à la recherche de l'Anneau Unique dans ce jeu de stratégie qui se déroule dans les lieux légendaires de la Terre du Milieu. The Lord of the Rings: Rise to War est un wargame géostratégique saisonnier où les joueurs doivent réunir leurs armées et étendre stratégiquement leur territoire à la poursuite de l'Anneau Unique. Tout au long de leur conquête, les joueurs pourront rencontrer des héros téméraires ayant enchanté les joueurs pendant des décennies.

Dans ce jeu, ils retrouveront le leader épéiste Aragorn, le sage magicien Gandalf le Gris, le courageux porteur d'anneau Frodon et bien d'autres personnages emblématiques dans leur quête pour sauver la Terre du Milieu.

Le jeu est disponible sur l'AppStore, le Google Play Store et le Galaxy Store.