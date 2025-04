21 avril 2025 à 06h51 par La rédaction | 21 avril 2025 à 10h02

Lunettes Android XR : Google dévoile son futur entre réalité augmentée et intelligence artificielle

Lors de la conférence TED2025 à Vancouver, Google a présenté une innovation qui pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire de la tech : ses nouvelles lunettes connectées Android XR, alliant réalité augmentée et intelligence artificielle. Un prototype discret, mais aux capacités impressionnantes, qui ouvre la voie vers un monde post-smartphone.

Une révolution discrète, mais ambitieuse

Oubliez les Google Glass. Douze ans après ce projet ambitieux mais prématuré, Google revient sur le devant de la scène avec une vision renouvelée des lunettes connectées. Et cette fois, la technologie semble à la hauteur des attentes.

C’est Shahram Izadi, directeur de la division réalité mixte chez Google, qui a levé le voile sur ce nouveau prototype lors de la conférence TED2025. À première vue, rien ne distingue ces lunettes de modèles classiques : elles sont légères, sobres, et compatibles avec des verres correcteurs. Mais sous leur apparence anodine se cache un condensé de haute technologie, piloté par Android XR et dopé à l’intelligence artificielle Gemini.

Une démonstration en direct bluffante

Pendant une démonstration de 15 minutes, Izadi et sa collègue Nishtha Bhatia ont offert un aperçu des possibilités offertes par ces lunettes futuristes. Grâce à une caméra, un microphone, un haut-parleur miniaturisé et un écran haute résolution intégré aux verres, l’utilisateur peut interagir naturellement avec son environnement et avec Gemini, l’IA développée par Google.

Les exemples sont saisissants :

Traduction instantanée d’une conversation

d’une conversation Reconnaissance d’objets : Gemini retrouve une carte-clé d’hôtel ou identifie un livre sur une étagère.

: Gemini retrouve une carte-clé d’hôtel ou identifie un livre sur une étagère. Mémoire visuelle contextuelle : l’IA peut se souvenir de ce que vous avez vu, et vous aider à retrouver un objet égaré.

: l’IA peut se souvenir de ce que vous avez vu, et vous aider à retrouver un objet égaré. Affichage de notes ou d’infos contextuelles directement devant vos yeux.

ou d’infos contextuelles directement devant vos yeux. Création de contenu en direct

Autre fonctionnalité notable : la navigation en réalité augmentée, avec une carte en 3D et des indications directionnelles affichées directement dans le champ de vision.

Un produit hybride pensé pour le quotidien

Contrairement à d’autres dispositifs AR souvent imposants, Google a opté ici pour un modèle hybride. L’essentiel de la puissance de calcul est déporté sur le smartphone de l’utilisateur, auquel les lunettes sont reliées. Ce choix stratégique permet d’alléger le dispositif tout en profitant de l’écosystème Android et des applications déjà installées.

Cette architecture permet aussi aux lunettes de s’intégrer de manière plus naturelle au quotidien : recevoir un appel, écouter de la musique, afficher ses mails ou traduire un panneau devient un jeu d’enfant… sans sortir son téléphone de la poche.

Un coup d’accélérateur dans la course à la réalité augmentée

Google n’est pas seul sur le marché. Meta a déjà rencontré un certain succès avec ses lunettes connectées Ray-Ban. Apple travaille activement sur ses propres produits AR, et Samsung développe en parallèle un casque XR (Project Moohan), également propulsé par Android XR.

Mais avec cette démonstration, Google frappe fort et montre qu’il entend bien jouer un rôle de premier plan dans la bataille à venir. D’autant que le partenariat évoqué avec Samsung laisse entrevoir une alliance stratégique puissante, à la fois sur le plan matériel et logiciel.

Une commercialisation attendue, mais encore floue

Pour l’heure, aucune date de sortie officielle n’a été communiquée. Toutefois, selon des sources coréennes, les lunettes Android XR issues de la collaboration entre Google et Samsung pourraient voir le jour en 2026. Aucun prix, ni détail technique complet n’a encore été dévoilé.

Cette prudence s’explique : Google semble vouloir éviter les erreurs du passé. Les Google Glass avaient suscité un immense engouement, mais leur lancement précipité, couplé à des problèmes de confidentialité et d’usage, avait abouti à un échec commercial.

Vers un monde avec un nouvel accessoire ?

La démonstration TED2025 n’était peut-être qu’un avant-goût, mais elle marque une étape importante dans la transition vers de nouveaux modes d’interaction avec la technologie. L’IA embarquée, la mémoire contextuelle et la réalité augmentée immersive donnent aux lunettes Android XR des "super-pouvoirs numériques", jusque-là réservés à la science-fiction.

Reste à voir si cette nouvelle tentative parviendra à convaincre le grand public. Mais une chose est sûre : le smartphone, tel que nous le connaissons, pourrait bien avoir trouvé un nouveau compagnon.