18 septembre 2025

Lunettes intelligentes : la nouvelle bataille de Meta pour succéder au smartphone

Le 17 septembre 2025, lors de l’événement Meta Connect, Mark Zuckerberg et EssilorLuxottica ont présenté une nouvelle génération de lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle. Trois modèles phares – Oakley Meta Vanguard, Ray-Ban Meta Gen 2 et Ray-Ban Meta Display – viennent élargir une gamme qui ambitionne de démocratiser la “superintelligence personnelle” et de transformer l’usage des technologies portables au quotidien.

Des lunettes IA au cœur de la vision de Meta

Depuis plusieurs années, Meta mise sur les lunettes connectées comme support central pour amener l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Contrairement au smartphone ou à la montre, les lunettes constituent un point de contact permanent entre l’utilisateur et son environnement. Elles voient ce que vous voyez, entendent ce que vous entendez et peuvent vous assister de manière fluide, sans perturber votre présence dans l’instant.

Mark Zuckerberg résume cette approche en trois principes : des lunettes agréables à porter et esthétiques, une technologie discrète mais puissante, et une amélioration continue grâce aux progrès de l’IA. L’édition 2025 de Meta Connect marque une étape décisive avec trois nouveautés qui incarnent cette vision.

Oakley Meta Vanguard : l’ère de l’Athletic Intelligence

Véritable tête d’affiche de cette édition, les Oakley Meta Vanguard inaugurent une catégorie inédite : les lunettes d’IA conçues pour le sport de haute intensité. Développées avec EssilorLuxottica, elles visent les athlètes exigeants, qu’ils soient marathoniens, cyclistes ou amateurs de ski extrême.

Ces lunettes se distinguent par :

Une autonomie de 9 heures (jusqu’à 36 h via l’étui de recharge), permettant de couvrir les longues sorties.

(jusqu’à 36 h via l’étui de recharge), permettant de couvrir les longues sorties. Une caméra 12 Mpx centrée avec champ de vision ultra-large de 122°, capable de filmer en 3K, stabilisée, avec des modes Hyperlapse et Ralenti.

centrée avec champ de vision ultra-large de 122°, capable de filmer en 3K, stabilisée, avec des modes Hyperlapse et Ralenti. Des haut-parleurs à conduction ouverte plus puissants que sur la génération précédente, renforcés par une réduction avancée du bruit du vent, idéale pour le cyclisme ou la course.

plus puissants que sur la génération précédente, renforcés par une réduction avancée du bruit du vent, idéale pour le cyclisme ou la course. Un design robuste et certifié IP67 , résistant à la poussière, à la transpiration et aux immersions accidentelles.

, résistant à la poussière, à la transpiration et aux immersions accidentelles. Des verres interchangeables Oakley PRIZM, adaptés aux différentes conditions lumineuses et aux styles personnels.

L’un des atouts majeurs réside dans l’intégration directe avec Garmin et Strava. Meta AI devient un coach vocal en temps réel : il suffit de demander son rythme cardiaque ou sa vitesse pour obtenir les données sans lever les yeux de son effort. Une fonction d’autocapture déclenche même l’enregistrement vidéo lors de passages clés (atteinte d’une distance, accélération, changement d’altitude).

Proposées en quatre déclinaisons de verres PRIZM (24K, Black, Road, Sapphire), les Oakley Meta Vanguard sont disponibles en précommande à 549 €, avec un lancement prévu le 21 octobre 2025.

Ray-Ban Meta Gen 2 : la continuité améliorée

La deuxième génération des Ray-Ban Meta capitalise sur le succès du modèle inaugural. Parmi les nouveautés :

Une autonomie doublée atteignant jusqu’à 8 heures.

atteignant jusqu’à 8 heures. Une caméra 12 Mpx capable d’enregistrer en vidéo 3K , offrant des images plus précises et lumineuses.

capable d’enregistrer en , offrant des images plus précises et lumineuses. Une nouvelle fonctionnalité baptisée Conversation Focus, qui amplifie la voix de l’interlocuteur dans les environnements bruyants (restaurant, train, concert).

La collection s’enrichit de nouveaux coloris saisonniers, dont une édition limitée Wayfarer Matte Transparent. Comme toujours, les montures sont compatibles avec des verres correcteurs, y compris les Transitions Gen S.

Les Ray-Ban Meta Gen 2 sont disponibles dès à présent à partir de 419 € sur les sites Meta et Ray-Ban.

Ray-Ban Meta Display : une fenêtre numérique intégrée

La troisième annonce suscite sans doute le plus de curiosité : les Ray-Ban Meta Display inaugurent l’intégration d’un écran couleur monoculaire haute résolution dans la branche des lunettes.

Cet écran discret (42 pixels par degré, 5 000 nits de luminosité) permet de consulter des SMS, vidéos ou notifications sans gêner la vision. Associé au Meta Neural Band, un bracelet basé sur l’électromyographie (sEMG), il autorise un contrôle par de simples gestes de la main, sans voix ni écran tactile.

Proposé d’abord aux États-Unis le 30 septembre 2025 au prix de 799 $, le produit arrivera en Europe – dont la France – début 2026.

Une collaboration stratégique EssilorLuxottica – Meta

Cette nouvelle vague de produits illustre l’alliance entre EssilorLuxottica, géant mondial de l’optique (Ray-Ban, Oakley), et Meta Platforms, pionnier des technologies immersives. Ensemble, ils cherchent à imposer les lunettes connectées comme une nouvelle catégorie technologique, couvrant des usages variés : sport, communication, productivité, accessibilité.

L’impact social est déjà visible. Les lunettes Ray-Ban Meta sont utilisées par des personnes malvoyantes ou aveugles grâce à l’intégration avec l’application Be My Eyes, qui met en relation les porteurs avec des bénévoles pour accomplir des tâches du quotidien.

Une passerelle vers le métavers

Au-delà des lunettes, Meta a également mis en avant ses avancées logicielles :

Meta Horizon Engine et Horizon Studio, de nouveaux outils pour créer des mondes virtuels photoréalistes grâce à l’IA générative.

Le lancement de Meta Horizon TV, plateforme de divertissement immersive avec Disney+, ESPN, Hulu et Universal Pictures, intégrant son Dolby Atmos et bientôt Dolby Vision.

Une nouvelle plateforme informatique en gestation

Avec cette édition 2025, Meta trace un horizon où lunettes IA, réalité augmentée et réalité virtuelle convergent. Les lunettes deviennent des compagnons du quotidien, capables de connecter l’utilisateur à des informations, des expériences et des performances inédites.

Du sport de haut niveau à la vie courante, en passant par le divertissement immersif, ces produits marquent une étape supplémentaire vers ce que Mark Zuckerberg décrit comme la prochaine plateforme informatique mondiale.