09 février 2023 à 00h15 par Philippe

Ma Petite Sponso, une application pour obtenir des remboursements tout en soutenant le sport

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) vient de lancer une plateforme de " cashback solidaire ", une nouvelle source de revenus pour les 150 000 clubs fédérés de notre territoire avec pour objectif d'obtenir des dons autrement. Il s'agit d'une première étape importante pour le CNOSF dans l'accompagnement de la transformation économique, numérique et durable des fédérations sportives et des clubs, un des piliers du programme politique de Brigitte Henriques.

Aider les clubs fédérés à développer leurs financements et à offrir des avantages à leurs adhérents est une priorité pour le CNOSF. Par son maillage territorial, via les fédérations, les ligues, les comités et les CROS/CDOS/CTOS, le CNOSF a l'ambition d'être au plus proche des clubs partout en France.

Un système pratique pour soutenir le sport fédéré

En faisant simplement leurs achats, l'application " Ma Petite Sponso " permet aux consommateurs obtenir des remboursements sous la forme d'une cagnotte pour des dons à leur club préféré. Elle offre une solution afin d'améliorer son pouvoir d'achat et contribuer au rayonnement du sport fédéré sur nos territoires.

Avec cette démarche citoyenne et solidaire, le grand public peut, chaque jour, soutenir les 150 000 clubs fédérés qui sont référencés dans l'application. Plusieurs grandes enseignes nationales (Carrefour, AirBnB, Samsung, Decathlon…) et des commerces de proximité sont inscrits sur cette plateforme. Chaque nouvelle enseigne qui intègrera la plateforme, qu'elle soit nationale ou locale, bénéficiera à l'ensemble des clubs référencés, c'est-à-dire au mouvement sportif.L'application est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit sur l'App Store et Google Play.