21 septembre 2021 à 06h00 par Philippe

La majorité des Français ont l'impression de ne pas pouvoir contrôler leurs données privées sur leurs smartphones

Une nouvelle étude menée par le fournisseur de réseau privé virtuel NordVPN montre que 68% des Français ont l'impression de ne pas pouvoir contrôler les données privées stockées dans leur smartphone. Et pour cause, ces appareils, qui font partie de la vie quotidienne de chacun, collectent et sauvegardent beaucoup de données personnelles : photos, coordonnées des contacts, applications bancaires, historique de navigation en ligne, habitudes de shopping, et bien plus encore. Les téléphones savent tout sur leurs utilisateurs.

Les différents moyens de verrouiller l'écran et leurs inconvénients

Une enquête menée par le département de recherche de NordVPN pendant la période du 26 juillet au 2 août 2021 révèle que la majorité des Français (56%) préfère verrouiller leur téléphone par un code PIN. Simple et rapide, il suffit d'entrer une suite de chiffres pour déverrouiller l'écran. Cependant, selon l'étude InfoSec, 26% de tous les téléphones se déverrouillent par une suite de chiffres trop simple comme par exemple "1234", "1111", "123456" ou encore "000000". Par ailleurs, cette étude montre aussi que 10% des utilisateurs n'utilisent aucun verrouillage. Et pourtant, mettre en place une authentification permet de se protéger contre les arnaques, les intrusions ou de simples désagréments.

Plus d'un tiers des Français (34%) préfère le déverrouillage par l'empreinte digitale, considéré comme le moyen le plus rapide de sécuriser l'accès au téléphone. Assez sûr, il n'est pourtant pas impossible de le contourner. Les empreintes peuvent être volées à partir de photos, par exemple, puis recréées avec une simple impression 3D pour les utiliser sur les lecteurs biométriques. L'équipe de recherche chinoise X-Lab affirme qu'il suffit de 20 minutes pour forcer une serrure biométrique en utilisant sa méthode.

1 Français sur 3 (30%) choisit le mot de passe. S'il contient des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux, il est plus sûr qu'un PIN ou schéma sur l'écran. En optant pour cette méthode, il est important de choisir un mot de passe incluant des lettres, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux, d'une longueur minimum de 8 caractères. Il est primordial de mémoriser ce mot de passe afin d'éviter de bloquer le téléphone en cas d'oubli.

Parmi les autres méthodes de verrouillage de téléphone, 20% des Français utilisent la reconnaissance faciale, 15% le schéma sur l'écran et enfin 7% le verrouillage intelligent.

Quel est le système d'exploitation le plus sûr : iOs ou Android ?

L'étude montre que la majorité (66%) des personnes sondées utilisent le système d'exploitation mobile Android, tandis qu'un tiers des personnes (28%) utilisent le système iOs. Alors, quelle est la réponse à la question que tout le monde se pose : l'iPhone est-il plus sûr qu'Android ?La réponse n'est pas si simple. Si la plupart des piratages de téléphones sont dus à la négligence, la sécurité intégrée au téléphone est toujours utile. Apple s'applique pour contrôler la légitimité de toutes les applications proposées, tandis que la configuration accessible du Play Store d'Android permet aux pirates de prospérer. Comparer les différentes fonctionnalités reste le meilleur moyen de choisir entre les deux systèmes d'exploitation.