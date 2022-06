20 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Malgré l'inflation, les téléchargements d'applications de voyage et de navigation sont en hausse

Malgré l'inflation, les téléchargements d'applications de voyage et de navigation, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, dépassent 1,4 milliard dans le monde entier de janvier à mai 2022 à l'approche de la haute saison des voyages. La dernière analyse de data.ai montre que les téléchargements des applications AirBnB, Booking.com et Expedia aux États-Unis ont doublé au cours de la première semaine de mai par rapport à la première semaine de l'année, les consommateurs préparant leurs voyages d'été.

Ce qui se passe :

Une analyse récente de data.ai montre que l'utilisation des applications de voyage et de navigation a augmenté de façon constante depuis janvier cette année. Elle montre également une augmentation des téléchargements d'applications par rapport à l'année précédente parmi les 5 premières applications de voyage dans 3 sous-genres d'applications différents - soulignant le fait que les consommateurs américains sont désireux de voyager indépendamment des préoccupations liées à l'inflation.

En fait, plus de 80 % des adultes américains prévoient de voyager cet été. En outre, une étude de l'US Travel Association a révélé que les Américains ont dépensé 95 milliards de dollars en voyages en mars 2022, soit seulement 5 % de moins que les niveaux pré-pandémiques de 2019, ce qui indique que nous sommes sur la voie d'un rebond continu du secteur.

D'après l'App IQ de data.ai, les téléchargements d'applications parmi les 5 meilleures applications de transport et de navigation aux États-Unis ont dépassé les 21 millions au cours des 18 premières semaines de 2022, par rapport aux 18 premières semaines de 2021, soit une augmentation de 2 % malgré les légers déclins de Lyft et Waze. GasBuddy a pris la tête du peloton, triplant ses téléchargements pour atteindre près de 2 millions à ce jour en 2022, soit une augmentation de 190 % par rapport à l'année précédente - ce qui peut probablement être attribué en grande partie aux réactions des consommateurs à l'augmentation du prix de l'essence. Près de la moitié des utilisateurs de GasBuddy étaient âgés de plus de 45 ans, ce qui montre l'inquiétude de la génération X et des baby-boomers aux États-Unis.

Les applications des compagnies aériennes ont connu la plus forte augmentation en pourcentage par rapport à l'année précédente (+54%), les 5 premières applications de compagnies aériennes ayant toutes connu une augmentation substantielle des téléchargements. La première application de compagnie aérienne est celle de United Airlines, qui compte 57 % de femmes et 53 % d'utilisateurs âgés de 25 à 44 ans, ou "millennials". Les cinq premières applications de réservation d'hôtel et de services de voyage intégrés ont enregistré une augmentation de 34 % des téléchargements par rapport à l'année précédente, l'application numéro une de cette catégorie étant VRBO. Il est intéressant de noter que les données démographiques des utilisateurs d'iPhone aux États-Unis révèlent que VRBO est essentiellement composé de femmes (76 %) et de 56 % de personnes âgées de 25 à 44 ans. De telles données aident les éditeurs d'applications à déterminer la démographie des utilisateurs qui sont les plus engagés sur une application par rapport à ceux qui nécessitent un ciblage supplémentaire. Il est important d'en tenir compte dans une stratégie mobile pendant les périodes de forte demande saisonnière.

Pourquoi c'est important :

En examinant les téléchargements et les utilisateurs actifs hebdomadaires de six applications de voyage et d'hébergement sélectionnées (Airbnb, Booking.com, Expedia, Hopper, Hotel Tonight et Kayak), data.ai a constaté que, dans l'ensemble, l'inflation n'a pas eu d'impact sur l'activité des applications des consommateurs. En fait, c'est tout le contraire : parmi les applications sélectionnées, Booking.com a connu la plus forte augmentation depuis le début de l'année, avec une hausse de 122 % en termes de téléchargements et de 95 % en termes de WAU au cours de la semaine commençant le 1er mai 2022 par rapport à la semaine commençant le 2 janvier 2022. Cela indique que les gens sont en mode planification et se préparent pour les voyages d'été tant attendus après des années d'interruptions de voyage dues à la Covid - et ils recherchent une bonne affaire tout en le faisant.

Hopper a connu l'une des premières hausses d'activité de téléchargement en février 2022, mais Airbnb a commencé à prendre de l'ampleur fin janvier pour devancer légèrement Expedia au cours de la semaine débutant le 1er mai 2022. Malgré cela, la croissance des téléchargements d'Expedia est remarquable, avec une hausse de 162 % au cours de la première semaine de mai 2022 par rapport à la première semaine de janvier 2022. Airbnb a mis en place une campagne de téléchargement payant depuis le début de l'année, et ses investissements ont porté leurs fruits : plus de la moitié de ses téléchargements iOS aux États-Unis entre janvier et mars 2022 proviennent de sources payantes.

Même avec la reprise de l'inflation au printemps, les utilisateurs actifs hebdomadaires ont régulièrement augmenté pour Expedia, Booking.com et Hopper. Ces données, qui soulignent le fait que les consommateurs sont à la recherche de voyages et d'aventures malgré des conditions de marché instables, suggèrent que les éditeurs d'applications devraient profiter de la saison des voyages de cette année pour atteindre les consommateurs et faire preuve de créativité en matière de publicité pour exploiter les désirs latents de voyage. Les données démographiques donnent aux éditeurs d'applications de voyage un aperçu supplémentaire de leurs principaux consommateurs actuels et de ceux qu'ils devraient essayer d'attirer davantage.

En examinant les données hebdomadaires pour la même période se terminant le 8 mai 2022, data.ai a constaté une augmentation du temps total passé sur les téléphones Android pour chacune des 6 applications, ainsi qu'une augmentation des jours actifs moyens et de la rétention des utilisateurs pour 5 des 6 applications.

D'une manière générale, l'analyse de data.ai montre que les consommateurs ont hâte de voyager dans un contexte d'assouplissement des restrictions, malgré les inquiétudes liées à l'inflation. La forte hausse des téléchargements de GasBuddy montre que les consommateurs cherchent toujours des moyens d'économiser de l'argent lorsqu'ils voyagent ou font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail (plutôt que d'éviter tout déplacement). Le temps total passé dans Hopper a augmenté de 142 % par rapport à l'année précédente, ce qui suggère que les consommateurs passent plus de temps à chercher des moyens d'économiser de l'argent tout en continuant à donner la priorité aux voyages.