21 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Malgré la crise sanitaire, le revenu des opérateurs a augmenté

L'Arcep a publié les résultats au 4ème trimestre 2021 de son observatoire des marchés des communications électroniques.

Sur les réseaux mobiles, après une année 2020 en demi-teinte en raison notamment de la forte baisse du revenu du roaming out liée aux restrictions des déplacements à l'étranger liée à la pandémie, le revenu issu de la vente des services mobiles est à nouveau en croissance depuis le début de l'année 2021, de près de 2 % en un an au premier trimestre. Par ailleurs, les opérateurs mobiles tirent près de 20 % de leurs revenus du marché détail de la vente des terminaux mobiles.

Le nombre d'utilisateurs des réseaux mobiles 5G double à nouveau au 4ème trimestre 2021

Un an après la commercialisation des abonnements permettant l'utilisation des réseaux 5G, le nombre de clients des opérateurs utilisant ces réseaux, grâce à leur téléphone compatible et leur forfait 5G, atteint environ 3 millions en métropole. Ce nombre a ainsi pratiquement doublé par rapport au troisième trimestre 2021.

Sur les réseaux 4G, le nombre d'utilisateurs s'élève à 66,1 millions au quatrième trimestre 2021, et continue de croître à un rythme soutenu, entre + 10 % et + 15 % en rythme annuel depuis deux ans.

Sur les réseaux 3G, après une année 2020 marquée par une division par deux de la croissance de l'usage de ces réseaux, la reprise se confirme depuis le début de l'année 2021 ; avec 3,0 millions de cartes actives supplémentaires en un an, le nombre de cartes actives sur les réseaux 3G atteint 67,7 millions.

La consommation de données progresse à nouveau (2,3 exaoctets, + 21 % en un an), et s'élève à environ 12 Go par mois et par abonné 4G pour le deuxième trimestre consécutif, soit + 12 % en un an au 4ème trimestre 2021.

Le nombre de SMS, dont le recul avait été multiplié par près de quatre avec la crise sanitaire, diminue de 9 % au 4e trimestre 2021 contre - 18 % un an auparavant. Cependant, sur la consommation moyenne, le recul de l'année 2021 est pratiquement identique à celui l'année 2020 (- 14 % en un an contre - 16 % en 2020).