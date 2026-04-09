09 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

Malwares bancaires : la fraude mobile change d'échelle et menace désormais plus de 1 200 applications dans le monde

La fraude bancaire entre dans une nouvelle ère. Dans son dernier rapport annuel, le spécialiste de la cybersécurité mobile Zimperium dresse un constat alarmant : les applications financières, en particulier sur smartphone, sont devenues la cible privilégiée de cybercriminels de plus en plus organisés et technologiquement avancés.

Baptisé 2026 Banking Heist Report, le document s’appuie sur les travaux de zLabs, l’équipe de recherche interne de l’entreprise. Sur l’ensemble de l’année 2025, les analystes ont identifié pas moins de 34 familles actives de malwares capables de viser 1 243 applications financières réparties dans 90 pays. Une ampleur inédite, qui traduit un basculement profond dans les méthodes d’attaque.

Une explosion des attaques sur Android

L’un des enseignements majeurs du rapport tient à la progression fulgurante des transactions frauduleuses opérées via des malwares Android, en hausse de 67 % sur un an. Loin d’incidents isolés, ces attaques s’inscrivent désormais dans des campagnes industrielles, sophistiquées et en constante évolution.

Les cybercriminels ne se contentent plus de dérober des identifiants. Ils exploitent des techniques avancées leur permettant de détourner des applications bancaires légitimes, tout en contournant les mécanismes de sécurité traditionnels. Résultat : les institutions financières comme leurs clients se retrouvent exposés à des fraudes invisibles, souvent détectées trop tard.

Des malwares capables de prendre le contrôle total

Selon Krishna Vishnubhotla, vice-président en charge de la stratégie produit chez Zimperium, une nouvelle génération de menaces est à l’œuvre. Les chevaux de Troie bancaires modernes sont désormais capables de prendre le contrôle complet d’un appareil mobile une fois installés.

Ces logiciels malveillants peuvent notamment intercepter les codes d’authentification à usage unique, détourner les appels téléphoniques ou encore se dissimuler aux outils de sécurité. Plus inquiétant encore, ils sont en mesure d’usurper une session bancaire légitime, rendant la fraude pratiquement indétectable pour les systèmes antifraude classiques.

L’évolution technologique, notamment l’apport de l’intelligence artificielle, joue un rôle clé dans cette accélération. Là où la conception d’une attaque complexe nécessitait autrefois plusieurs semaines et des compétences pointues, quelques jours suffisent désormais pour développer et déployer des campagnes efficaces à grande échelle.

Les États-Unis en première ligne, mais une menace globale

Si la menace est mondiale, certaines zones restent particulièrement ciblées. Les États-Unis concentrent ainsi le plus grand nombre d’applications bancaires visées, avec 162 applications identifiées, contre 109 deux ans plus tôt. Une progression significative qui illustre l’attractivité des marchés matures pour les cybercriminels.

Par ailleurs, trois familles de malwares dominent largement le paysage actuel : TsarBot, CopyBara et Hook. À elles seules, elles représentent plus de 60 % des applications bancaires et fintech ciblées à l’échelle mondiale, témoignant d’une concentration des attaques autour d’outils particulièrement efficaces.

Une mutation vers l’extorsion financière

Autre évolution notable : la montée en puissance des logiques d’extorsion. Près de la moitié des familles de malwares analysées intègrent désormais des fonctionnalités de type ransomware. Concrètement, les attaquants peuvent chiffrer les données présentes sur un appareil et exiger une rançon pour en restaurer l’accès.

Cette hybridation entre fraude bancaire et extorsion renforce considérablement la pression sur les victimes, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises.

La sécurité mobile, nouveau champ de bataille

Le rapport met en lumière un changement de paradigme majeur : la fraude ne débute plus au niveau des infrastructures bancaires, mais directement sur les terminaux des utilisateurs. Le smartphone devient ainsi le point d’entrée principal des attaques.

Dans ce contexte, Zimperium appelle les institutions financières à revoir leur stratégie de défense. L’enjeu consiste désormais à sécuriser l’application mobile elle-même, en renforçant sa résistance à la rétro-ingénierie, en garantissant l’intégrité de son exécution et en détectant les risques liés aux terminaux en amont.

Une approche qui apparaît d’autant plus cruciale que les exigences réglementaires se durcissent et que les attaques continuent de gagner en sophistication. La bataille contre la fraude bancaire s’est déplacée dans la poche des utilisateurs, et elle s’y joue désormais en temps réel.

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