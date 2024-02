08 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Marché des smartphones : Reprise en trompe-l'oeil ?

Le marché des smartphones a connu une belle croissance de 8,6% au 4ème trimestre 2023, effaçant ainsi 9 mois de baisse consécutive. Apple a pris la tête du classement avec 78,7 millions d'unités livrées, suivi par Samsung (53,2 millions d'unités, en baisse de 9%).

Xiaomi (41,2 millions), Transsion Holdings (30,1 millions), Oppo Group (24,4 millions), vivo (24,0 millions) et Honor (16,0 millions) complètent le top 7.

Transsion Holdings qui est lasociété chinoise de fabrication de téléphones portables basée à Shenzhen, est la grande surprise avec une croissance fulgurante de 74%, devenant ainsi le 4ème fabricant mondial.

2024 : croissance attendue, mais attention aux risques

Le marché devrait continuer à croître en 2024, mais une croissance négative est possible au second semestre en raison de l'incertitude économique, des tensions géopolitiques et du développement du marché des téléphones d'occasion.

Zoom sur les fabricants

Apple a profité du lancement de l'iPhone 15 pour réaliser sa meilleure performance depuis le 4ème trimestre 2021. De son côté, Samsung est le seul grand fabricant à avoir enregistré des baisses de livraisons chaque trimestre en 2023, à cause de la baisse de la demande pour les smartphones milieu et bas de gamme. Xiaomi a stabilisé ses livraisons et renforcé sa position de troisième fabricant mondial.

Transsion Holdings a connu une croissance fulgurante grâce à la résolution de ses problèmes d'inventaire, à la baisse des prix et à une stratégie d'expansion de marché active.

Oppo Group et vivo se rétablissent lentement après une période de déclin en 2022 et début 2023. Honor a enregistré l'une des plus faibles baisses de livraisons cumulées en 2023 par rapport à 2022.

Quant à Motorola et Huawei, ils ont enregistré des croissances inattendues au 4ème trimestre, tandis que Realme a connu la plus forte baisse cumulative de livraisons en 2023.

En résumé, le marché des smartphones montre des signes de reprise, mais l'avenir reste incertain en raison de plusieurs facteurs économiques, géopolitiques et liés au marché lui-même.