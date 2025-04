17 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Marché des télécoms : la 5G franchit un cap en France au 4ème trimestre 2024

L’Arcep a publié son observatoire des marchés des communications électroniques pour le quatrième trimestre 2024. Les résultats confirment l’essor rapide de la 5G, la stabilité des usages vocaux mobiles, et la montée continue de la consommation de données.

5G : une adoption qui s’accélère

Fin 2024, la France franchit une étape majeure dans sa transition numérique : plus de 24 millions de cartes SIM actives sur les réseaux 5G sont recensées, soit une hausse spectaculaire de 10 millions en un an. En comparaison, en 2023, l’augmentation annuelle n’avait été que de 6 millions.

Cette progression fulgurante porte désormais la part des cartes SIM actives en 5G à près de 30 %, en hausse de 12 points sur un an. Un signal clair de l’adoption croissante de cette technologie par les utilisateurs, quatre ans après son lancement commercial.

En revanche, la croissance du nombre de cartes actives sur les réseaux 4G ralentit nettement : +3 % en 2024, contre des hausses annuelles de 10 à 13 % entre 2018 et 2021. Malgré ce ralentissement, la 4G reste dominante, avec 89 % des cartes SIM encore actives sur ces réseaux, en progression de 2 points en un an.

Les communications vocales restent stables sur mobile

Les communications vocales sur réseaux mobiles continuent de représenter un volume conséquent : 50,2 milliards de minutes ont été consommées au dernier trimestre 2024, un chiffre relativement stable, dont 7 % sont passées via Wi-Fi.

À l’opposé, la téléphonie fixe poursuit sa lente érosion. Les clients des réseaux fixes n'ont consommé que 5,4 milliards de minutes, confirmant la tendance baissière observée ces dernières années.

En moyenne, un abonné mobile parle environ 3h30 par mois, une durée stable depuis près d’une décennie (hors période Covid), tandis qu’un utilisateur de ligne fixe ne consomme plus qu’environ 50 minutes mensuelles.

Données mobiles : une consommation toujours plus forte

La consommation de données mobiles poursuit sa trajectoire ascendante. Au quatrième trimestre 2024, un utilisateur actif sur les réseaux 4G a consommé en moyenne 17 Go par mois, soit une progression régulière de 1 à 2 Go par an et par abonné chaque trimestre depuis plus de deux ans. L'appétit croissant pour les vidéos, les réseaux sociaux, ou encore les services en ligne, en est la principale cause.

Les SMS en net recul, les messageries instantanées en plein essor

Le SMS continue de perdre du terrain, supplanté par les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger ou Telegram. En 2024, 85 % des Français âgés de 12 ans et plus déclarent utiliser ces plateformes pour échanger, en progression de 5 points en un an.

Résultat : un abonné mobile n’envoie plus en moyenne que 92 SMS par mois, contre 107 un an plus tôt. Ce chiffre s’éloigne toujours davantage du pic historique atteint en 2016, avec 250 SMS envoyés par mois.

Une quasi-saturation du marché mobile

Le marché mobile français continue de croître, mais à un rythme de plus en plus lent. Sur 83,8 millions de cartes SIM en service à fin 2024, plus de 77 millions sont des forfaits, soit 92 % du total.

La croissance des forfaits mobiles ralentit nettement : +725 000 en un an, contre +1,3 million en 2023 et +2,1 millions en 2022. Ce ralentissement s'explique par un taux d’équipement déjà très élevé, notamment chez les 12 ans et plus, où il atteint 98 %.

Le quatrième trimestre 2024 confirme donc une dynamique déjà amorcée ces dernières années : la 5G s’installe de plus en plus massivement, les usages mobiles (voix et données) dominent nettement ceux du fixe, et le SMS laisse progressivement sa place aux applications de messagerie. Si la croissance du parc mobile ralentit, elle reflète désormais un marché mature, largement équipé, mais encore avide de performances et de services innovants.