05 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Marché des télécoms : la 5G progresse, mais les SMS déclinent en 2024

L'Arcep a publié le suivi de l'observatoire des marchés des communications électroniques au 3ème trimestre 2024. La croissance du revenu des opérateurs se poursuit mais à un rythme modéré : + 1,5 % en un an, après une période de trois ans durant laquelle la croissance oscillait autour de + 2 % par an, principalement liée à un ralentissement sur le marché mobile.

Concernant l'internet mobile, plus de 22 millions de cartes SIM ont été actives sur les réseaux 5G au 30 septembre 2024.

L'usage vocal depuis les réseaux mobiles reste élevé (47 milliards de minutes au troisième trimestre 2024, dont 7 % sont effectuées en Wi-Fi), tandis qu'il continue de décliner depuis les réseaux fixes. Un utilisateur de ligne fixe consomme en moyenne 46 minutes par mois, tandis que la consommation mensuelle moyenne des utilisateurs de forfaits mobiles est stable à environ 3h30 par carte SIM depuis neuf ans, hors pics de croissance observés durant la crise sanitaire.

Autre constat, les SMS sont de moins en moins utilisés, la consommation des SMS continue de décroître, à un rythme compris entre - 6 % et - 10 % par an depuis plus d'un an.