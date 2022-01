24 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Le marché du SMS professionnel est en pleine croissance

La crise sanitaire a bouleversé les habitudes de consommation des Français. Ces derniers passent plus de temps en ligne (2h25 par jour en moyenne en 2020, soit 19 minutes de plus que l'année précédente selon Médiamétrie), y compris pour effectuer leurs achats. C'est pourquoi les entreprises doivent adapter leurs stratégies marketing pour pallier la baisse de trafic dans leurs points de vente.

Fort de ce constat, SMSEnvoi - plateforme française SaaS en ligne de gestion de campagnes de SMS professionnels - a analysé les 157 millions de SMS envoyés par ses clients. Cette étude révèle que le marché du SMS professionnel est en pleine croissance, avec une augmentation du nombre d'envois de 28 % en deux ans. Les campagnes de marketing mobile ont elles aussi connu une croissance de 43 % depuis 2020, avec l'utilisation des SMS drive-to-web.

Les campagnes de marketing mobile drive-to-web ont augmenté de 43 % en un an

Cette année, 157 millions de SMS ont été envoyés à travers la plateforme d'SMSEnvoi. Parmi les différents cas d'utilisation, les SMS drive-to-web ont connu une augmentation importante de 214 % en un an. Dans 43 % des cas, les entreprises ont utilisé ces SMS drive-to-web dans le cadre de campagnes de marketing mobile. Plus de la moitié des entreprises ayant utilisé les SMS-drive-to-web cette année proviennent du retail (52 %). Viennent ensuite les secteurs des services en ligne (29 %), puis de l'automobile (4 %). Sans surprise, les entreprises ayant le moins envoyé de SMS drive-to-web sont celles appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire à savoir : la restauration, le sport, la beauté et bien-être avec moins de 1 % d'utilisation.

La majorité des campagnes de marketing mobile drive-to-web ont été effectuées en janvier

84 % des envois de SMS drive-to-web depuis la plateforme d'SMSEnvoi ont été effectués en janvier. Au cours de ce mois, 13 % des envois proviennent des entreprises du secteur retail. L'une des principales raisons d'utiliser les SMS drive-to-web est d'augmenter le trafic en ligne, pour pallier l'absence de fréquentation dans les points de vente. Les SMS drive-to-web sont un levier d'acquisition et de fidélisation très performant. Ils peuvent également être utilisés pour mettre en avant un produit lors de ventes flash ou partager des informations importantes. Ils sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont envoyés sous forme de SMS Landing Pages qui permettent aux entreprises de créer une page dédiée à un produit ou à un service.