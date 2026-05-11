11 mai 2026 à 00h00 par La rédaction

Marché mobile français : le nombre de cartes SIM recule début 2026, les offres prépayées en net déclin

Le marché mobile français marque un léger coup d’arrêt au premier trimestre 2026. Après plusieurs périodes relativement stables, le nombre de cartes SIM en service repart à la baisse, porté principalement par le recul continu des offres prépayées. Selon les derniers chiffres publiés pour le secteur, la croissance des forfaits ne suffit plus à compenser l’érosion de ce segment historique, désormais fragilisé par l’évolution des usages mobiles et la généralisation des abonnements sans engagement.

Au 31 mars 2026, la France compte 84,7 millions de cartes SIM en service hors cartes MtoM (Machine-to-Machine). Sur les trois premiers mois de l’année, le marché perd ainsi 140 000 cartes SIM, alors qu’il avait encore gagné 80 000 unités sur la même période en 2025.

Les cartes prépayées poursuivent leur décrochage

Le principal facteur expliquant cette baisse reste le recul marqué des cartes prépayées. Au premier trimestre 2026, ce segment enregistre une diminution de 230 000 cartes, contre une légère progression de 20 000 cartes un an plus tôt.

À l’inverse, les forfaits mobiles continuent de progresser, mais sur un rythme insuffisant pour inverser la tendance globale. Le nombre de forfaits augmente de 90 000 cartes au cours du trimestre. Cette croissance, plus modérée qu’auparavant, confirme néanmoins la domination des offres forfaitaires dans les usages mobiles des Français.

Le marché apparaît ainsi de plus en plus polarisé autour des abonnements, tandis que les cartes prépayées, longtemps utilisées pour des besoins ponctuels ou des usages secondaires, perdent progressivement du terrain face à des forfaits devenus plus accessibles et plus flexibles.

Un marché résidentiel en recul dans l’Hexagone

En France hexagonale, le nombre total de cartes SIM hors MtoM atteint 82,1 millions à la fin du premier trimestre 2026. Là encore, la dynamique est négative avec une baisse de 150 000 cartes sur trois mois, contre une hausse de 75 000 cartes au premier trimestre 2025.

Le recul touche principalement le marché résidentiel. Le nombre de cartes SIM destinées aux particuliers diminue de 230 000 unités au cours du trimestre, après une légère progression de 10 000 cartes un an auparavant.

Fait notable, le repli concerne cette fois à la fois les forfaits et les offres prépayées. Sur le segment résidentiel des forfaits, le marché perd environ 10 000 cartes SIM. Cette baisse s’explique notamment par le recul des cartes SIM internet exclusives associées à des abonnements forfaitaires, qui enregistrent une diminution de 30 000 unités sur le trimestre.

Les cartes prépayées résidentielles continuent quant à elles leur chute avec une baisse de 220 000 cartes, dont 50 000 cartes internet exclusives.

Cette évolution traduit une transformation profonde du marché mobile français. Les consommateurs privilégient désormais des offres data plus intégrées, souvent regroupées avec des services fixes ou des avantages multi-lignes, réduisant progressivement l’intérêt des solutions prépayées traditionnelles.

Les entreprises continuent de soutenir la croissance

À l’inverse du segment résidentiel, le marché professionnel reste orienté à la hausse. Le nombre de cartes SIM destinées aux entreprises progresse de 80 000 unités au premier trimestre 2026, contre 60 000 cartes sur la même période l’an dernier.

Le parc total atteint désormais 12,1 millions de cartes SIM professionnelles. Les entreprises représentent ainsi environ 15 % du total des cartes SIM hors MtoM en France, une proportion stable depuis un an.

Cette dynamique s’explique notamment par la poursuite de la transformation numérique des entreprises, l’équipement croissant des salariés en solutions mobiles ainsi que le développement des usages connectés dans les secteurs du transport, de la logistique ou encore des services sur le terrain.

L’outre-mer conserve une dynamique positive

Contrairement à l’Hexagone, les départements et collectivités d’outre-mer poursuivent leur progression. Le nombre de cartes SIM en service y atteint 2,6 millions au premier trimestre 2026.

Le marché ultramarin gagne 8 000 cartes sur le trimestre grâce à la hausse des forfaits (+15 000 cartes), malgré un recul des cartes prépayées (-7 000).

La baisse des offres prépayées concerne l’ensemble des territoires ultramarins, à l’exception de la Martinique qui enregistre une hausse de 3 000 cartes prépayées.

Malgré cette érosion, les usages prépayés restent nettement plus présents outre-mer qu’en métropole. Le taux de cartes prépayées atteint encore 13 % dans les territoires ultramarins contre 8 % dans l’Hexagone.

Les disparités restent toutefois très importantes selon les territoires. À Mayotte, les cartes prépayées représentent encore 43 % du parc mobile, illustrant des usages spécifiques liés notamment au niveau de revenus et à la structure du marché local. À l’opposé, La Réunion affiche un taux particulièrement faible de seulement 2 %.

Les cartes MtoM poursuivent leur rebond

Le marché des cartes SIM MtoM, utilisées pour les objets connectés et les communications entre machines, confirme de son côté sa reprise.

Fin mars 2026, la France compte 25,9 millions de cartes SIM MtoM. Après une forte baisse observée au quatrième trimestre 2024, provoquée par d’importantes résiliations de cartes inactives, le segment enchaîne désormais un cinquième trimestre consécutif de croissance.

Au premier trimestre 2026, le parc progresse de 180 000 cartes supplémentaires, contre 240 000 cartes un an auparavant.

Cette croissance continue reflète la montée en puissance des usages connectés dans de nombreux secteurs : véhicules connectés, compteurs intelligents, sécurité, logistique, industrie ou encore gestion énergétique. Même si le rythme ralentit légèrement, le segment MtoM reste l’un des principaux moteurs structurels du marché mobile français.

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