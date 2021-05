18 mai 2021 à 07h09 par Philippe

Market Pay lance le paiement sans contact pour smartphones et tablettes Android

La technologie NFC permet aux commerçants, quelle que soit leur taille, de transformer leur smartphone ou tablette en terminal de paiement. Market Pay, qui est une plateforme de paiement européenne vient de lancer sa solution de paiement sans contact (NFC) PayWish en collaboration avec Mastercard, Samsung et Dejamobile.

Au travers d'une application mobile développée par Market Pay, la solution " PayWish ", certifiée par son partenaire Dejamobile et développée avec le support de Mastercard et de Samsung, permet aux commerçants d'accepter un paiement avec la simplicité du sans contact, quel que soit le montant, sur une tablette ou smartphone Android équipé de la technologie NFC. Cette solution clé en main est économique pour le commerçant puisqu'elle ne demande pas de matériel spécifique supplémentaire, et donc pas de frais associés.

L'ensemble de la transaction s'effectue sur un seul terminal. Elle nécessite une tablette ou un smartphone Android compatible. L'ensemble des étapes client/vendeur s'effectue sur un même terminal quel que soit le montant, le paiement est sans contact soit par carte bancaire (Mastercard, Visa) soit par mobile.

PayWish : comment cela fonctionne ?

Le commerçant doit d'abord créer un compte auprès de Market Pay et télécharger l'application dédiée. Le smartphone ou la tablette est immédiatement transformé en terminal de paiement. Les clients peuvent alors régler en sans contact avec leur carte, leur portefeuille numérique ou leurs objets connectés. Pour un montant inférieur à 50€, le vendeur entre le montant à régler -> le client approche sa carte du terminal -> le paiement est validé.

Pour un montant supérieur à 50€, après avoir approché sa carte, le client doit renseigner son code PIN sur le terminal. Il peut également régler avec son smartphone. Dans ce cas, et quel que soit le montant, il n'y a pas de code PIN à renseigner.

L'application permet aussi d'envoyer le reçu de paiement par mail.