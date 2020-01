20 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

La marque chinoise Honor récompensée au CES 2020

La marque Honor vient d'être récompensée par les médias et les organisations internationales, en recevant un certain nombre de prix au CES 2020. La Honor MagicWatch 2, seconde génération de la montre connectée bénéficiant d'une autonomie de 14 jours, a été récompensée par les médias internationaux Android Headlines, PocketNow et Ubergizmo, qui lui ont décerné le prix " Best of CES 2020 ". La Honor MagicWatch 2 devrait d'ailleurs être disponible très prochainement en France.

Quant au bracelet connecté Honor Band 5 Sport dédié au tracking sportif et au suivi de sommeil, il a également été récompensé par Android Authority comme l'un des meilleurs choix du CES 2020.

Honor a aussi été distingué par l'institut IDG dans les catégories " Top 15 Global Smartphone Brand of the Year " et " Global 5G Smartphone Innovation Breakthrough Brand ", grâce à ses innovations dans le domaine de la 5G.