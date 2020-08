26 août 2020 à 05h00 par Philippe

La nouvelle marque chinoise Realme a conquis 40 millions d'utilisateurs dans le monde

Realme, qui est une nouvelle marque chinoise, veut se faire une place sur le marché des smartphones. La marque est désormais présente sur 59 marchés internationaux à l'exception de l'Amérique du Nord. Elle a conquis 40 millions d'utilisateurs de smartphones dans le monde entier. Si la marque Realme vous est inconnue, sachez qu'elle a été créée en 2008 par l'ancien vice-président de Oppo.

Realme est actuellement la marque de smartphone connaissant la plus forte croissance dans le monde. Elle a d'ailleurs récemment annoncé que son nouveau smartphone X50 5G sera bientôt lancé en France.

En Inde, Realme a longtemps été dans le top 5 du marché et à la deuxième place sur le marché en ligne. L'entreprise a rejoint le top quatre du marché égyptien en moins d'un an après son arrivée sur ce marché. En Asie du Sud-Est, elle est entrée dans les cinq premiers du classement en tant que marque de smartphones connaissant la plus forte croissance. Aux Philippines, au Vietnam, en Indonésie et au Myanmar, Réale est entré dans le top 5 de ces pays l'un après l'autre en un an seulement ; sur le marché cambodgien, Realme n'a mis qu'un trimestre pour arriver à ce niveau-là ; au premier trimestre 2020, Realme s'est une fois de plus classé parmi les cinq premiers acteurs du marché thaïlandais. Ces marchés couvrent plus de 80 % du secteur des smartphones en Asie du Sud-Est et Realme est ainsi devenu un acteur de premier plan en Asie du Sud-Est.

Début mai, le nombre d'utilisateurs de smartphones de Realme dans le monde dépassait les 35 millions. Le fabricant chinois prévoit d'atteindre les 100 millions de ventes de téléphones portables d'ici 2 à 3 ans. Il faut savoir qu'en six mois, Realme a sorti des dizaines de produits AIoT, et prévoit d'en sortir une cinquantaine de plus en 2020 et plus de 100 en 2021.