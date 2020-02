17 février 2020 à 06h00 par Philippe

La marque Honor lance sa montre connectée MagicWatch 2 en France

Crédit Photo : Honor

Honor, la marque chinoise de smartphones lance une nouvelle montre connectée, la MagicWatch 2. Elle profite d'une autonomie améliorée de 14 jours grâce au chipset Kirin A1. Cette montre connectée est disponible en quatre finitions et quatre bracelets différents, elle offre également de nombreuses options de personnalisation. Son écran tactile couleur AMOLED est de 1,39 pouce.

La Honor MagicWatch 2 dispose de 15 modes d'activité. Basés sur des objectifs, ces modes prennent en charge 8 sports d'extérieur et 7 sports d'intérieur, parmi lesquels la course, la randonnée, le vélo, le triathlon, la natation, la musculation, le rameur, etc.

Cette montre connectée propose également 13 programmes de course en intérieur et en extérieur, pour les débutants, comme pour les sportifs confirmés. Il est également possible de suivre un parcours grâce au GPS intégré et aux conseils concrets d'un coach virtuel.

Sa technologie Huawei TruSleep 2.0 permet de surveiller et de diagnostiquer 6 types de troubles du sommeil courants. Elle offre même plus de 200 suggestions personnalisées en fonction des habitudes et de la qualité du sommeil des utilisateurs. Parallèlement, la technologie HUAWEI TruRelax détecte le niveau de stress des utilisateurs et les aide à se détendre grâce à des exercices de respiration.

Enfin, la technologie Huawei TruSeen surveille le rythme cardiaque des utilisateurs 24 heures sur 24 et envoie des alertes en cas de valeurs anormales.

La Honor MagicWatch 2 résiste à l'eau jusqu'à 50 mètres et peut enregistrer de nombreuses données (SWOLF, distance, vitesse et calories brûlées). Les utilisateurs peuvent synchroniser toutes leurs données personnelles avec l'application mobile préinstallée Huawei Health, pour suivre de près leurs statistiques et leur santé.

Elle permet de passer ou de recevoir des appels en Bluetooth, via un casque ou à l'aide des haut-parleurs et du microphone intégrés, et ce, même à 150 mètres du téléphone auquel elle est connectée. Elle prend également en charge les notifications push pour les SMS, les e-mails et l'agenda et affiche tous les contenus à l'écran dès lors qu'elle est connectée à un smartphone.

Dotée d'un stockage interne de 4 Go, elle permet de dédier 2 Go à la musique. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter de leur musique préférée, même sans leur smartphone.

La Honor MagicWatch 2 est disponible en deux versions : 46 mm et 42 mm. Elle sera commercialisée à partir de 199 € dans sa version 46mm et à partir de 179 € dans sa version 42 mm.