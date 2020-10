19 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

May, une application de santé qui accompagne les jeunes parents pour prendre soin de leur bébé

May est une application qui permet aux parents de dialoguer sans se déplacer par chat, téléphone ou visio avec des infirmières puéricultrices et des pédiatres.

Le service fonctionne 7 jours sur 7 de 8h à 22h. Les parents peuvent solliciter l'équipe de soins May par chat pour toutes leurs questions du quotidien. C'est d'ailleurs l'usage le plus développé de l'application. Les délais de réponse par chat sont compris entre 5 et 10 minutes. Si la problématique abordée par le parent le nécessite, c'est un médecin qui prend le relai dans la discussion. Ainsi, les parents peuvent, dès qu'ils en ont besoin, accéder à un avis médical (dermatologie, reflux, fièvre) qui représente environ 30 % des sollicitations.

Les parents peuvent également prendre RDV pour une consultation par téléphone ou en visio pour aller plus loin, sur des problématiques variées (sommeil, allaitement, alimentation, éducation positive...). En complément de ce service, l'application donne aussi accès à des articles et outils pour s'informer sur des thématiques telles que l'allaitement, le sommeil, l'éducation positive, l'éveil et la motricité, l'alimentation.

L'application est disponible sur l'App Store et Google Play. Le service est au prix de 9,90€/mois avec engagement d'un an ou 11,90 €/mois sans engagement.