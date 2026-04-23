23 avril 2026 à 00h00 par Philippe

Meilleur smartphone photo 2026 ? Le OPPO Find X9 Ultra impressionne avec un zoom optique 10, un capteur 200 MP et une batterie 7050 mAh

Avec son nouveau Find X9 Ultra, OPPO ne se contente plus de rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché : la marque chinoise affiche clairement son ambition de redéfinir la photographie mobile. Pensé comme un véritable outil de création, ce modèle ultra premium mise sur un arsenal technique impressionnant, une collaboration approfondie avec Hasselblad et un écosystème d’accessoires inédits pour séduire aussi bien les passionnés que les professionnels.

Une démonstration de force sur la photo mobile

Le Find X9 Ultra s’impose d’emblée comme l’un des smartphones les plus ambitieux jamais conçus en matière d’imagerie. Son bloc photo repose sur cinq capteurs arrière, dont deux modules de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique capable d’atteindre un zoom optique 10x.

Cette configuration permet de couvrir une plage focale extrêmement large, allant de l’ultra grand-angle à la très longue distance. L’innovation majeure réside dans l’intégration d’un téléobjectif 10x basé sur une architecture périscopique complexe à prisme multiple, permettant de réduire l’encombrement tout en conservant une qualité d’image élevée. OPPO promet même un zoom 20x de qualité optique, une première sur smartphone.

Le capteur principal de 200 MP, reposant sur un composant avancé signé Sony (LYTIA), se distingue par sa grande taille et sa capacité à capter un maximum de lumière. À ses côtés, un téléobjectif 3x de 200 MP renforce les performances en basse luminosité et introduit des capacités macro avec une mise au point rapprochée.

L’ensemble est complété par un ultra grand-angle de 50 MP et un capteur inédit baptisé « True Color », chargé d’assurer une restitution fidèle des couleurs grâce à une analyse multispectrale de la lumière. Le résultat attendu : des clichés plus naturels, sans surtraitement logiciel excessif.

Une expérience photographique inspirée des appareils professionnels

Au-delà du matériel, OPPO mise sur une expérience utilisateur proche de celle d’un appareil photo traditionnel. Le mode Hasselblad Master, entièrement repensé, privilégie un rendu naturel et détaillé, avec prise en charge des formats JPEG et RAW en haute résolution.

Le constructeur pousse la logique encore plus loin avec un kit photo externe baptisé « Earth Explorer ». Celui-ci comprend une coque avec grip, déclencheur physique et molette de zoom, ainsi qu’un téléconvertisseur optique de 300 mm. Fixé au smartphone, cet accessoire permet d’atteindre des niveaux de zoom impressionnants, avec une qualité maintenue jusqu’à 30x et au-delà.

Vidéo : des ambitions clairement professionnelles

Le Find X9 Ultra ne se limite pas à la photo. Il se positionne également comme un outil de production vidéo avancé. Tous les capteurs permettent de filmer en 4K à 60 images par seconde avec Dolby Vision HDR, tandis que certains modules autorisent la 4K à 120 fps et même la 8K à 30 fps.

L’introduction du profil O-Log2 marque une étape supplémentaire vers un usage professionnel, en offrant une plus grande latitude en post-production. Compatible avec les workflows cinéma standards, le smartphone permet aussi l’import et l’application de LUT 3D directement depuis l’appareil.

Une fiche technique à la hauteur des ambitions

Pour accompagner ces usages exigeants, OPPO équipe son smartphone de composants de premier plan. On retrouve notamment la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, associée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L’écran AMOLED de 6,82 pouces affiche une définition QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité pouvant atteindre 3600 nits. L’autonomie est assurée par une batterie massive de 7050 mAh, compatible avec une charge rapide 100 W et une charge sans fil 50 W.

Le tout est protégé par une certification IP66, IP68 et IP69, garantissant une résistance élevée à l’eau et à la poussière.

Un design inspiré de la photographie

Le design du Find X9 Ultra assume pleinement son positionnement. Inspiré des appareils photo moyen format de Hasselblad, il adopte un dos en cuir vegan et un imposant module circulaire. Deux finitions sont proposées : Noir Toundra et Orange Canyon, cette dernière reposant sur une fibre résistante issue de l’aéronautique.

Des boutons physiques dédiés à la photo viennent renforcer cette approche, notamment un déclencheur rapide et une touche personnalisable.

Une plateforme logicielle enrichie par l’IA

Le smartphone inaugure également ColorOS 16, une interface enrichie par des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Parmi elles, un espace dédié à l’organisation des contenus (AI Mind Space), un assistant intelligent capable de mobiliser plusieurs modèles d’IA, ou encore des outils pratiques comme la traduction visuelle de menus pour les voyageurs.

Un écosystème complet pour accompagner le lancement

En parallèle du Find X9 Ultra, OPPO dévoile plusieurs produits complémentaires : les écouteurs Enco Clip2, la montre connectée Watch X3 et la tablette Pad 5. L’objectif est clair : proposer un environnement cohérent mêlant productivité, divertissement et création.

Prix et disponibilité

Le Find X9 Ultra sera commercialisé à partir du 5 mai au prix de 1699,90 euros. Il est d’ores et déjà disponible en précommande, avec une offre incluant le kit photo Earth Explorer offert.