01 juillet 2022 à 00h15 par Philippe | 05 juillet 2022 à 11h49

Meilleures applications mobiles de casino en ligne de 2022

Aujourd'hui, le monde des jeux de hasard se diversifie et devient de plus en plus abordable. Si une personne veut jouer, il lui suffit d'ouvrir un navigateur sur Internet. Désormais, tous les casinos sont disponibles sous forme d'application. Oui, le choix est grand. Mais laquelle des plateformes spécialisées pour les casinos faut-il choisir ?

Avec toute la variété des jeux de casino mobile, nous avons sélectionné plusieurs applications. Notre choix s'est porté sur la variété et l'accessibilité du menu, la possibilité de retirer rapidement de l'argent et les bonus de bienvenue et l'animation. Voici donc une liste des meilleures applications.

Billionaire Casino

Le premier sur notre liste d'applications de casino disponibles, est Billionaire Casino. En effet, ce jeu profite de graphismes époustouflants. Des classiques nostalgiques aux originaux modernes ont pour but de garantir beaucoup de plaisir aux joueurs. Il est possible de jouer avec vos amis, dans un club ou seul. Vous pourrez aussi apprécier les choix disponibles de casinos avec plus de 100 machines à sous, poker, baccarat, roulette et bien d'autres.

Vous pouvez aussi affronter d'autres équipes, accomplir des tâches et obtenir des prix, et l'app de style casino vous y aidera. Billionaire est disponible en téléchargement pour les smartphones Android et IOS.

William Hill

Adapté aux appareils mobiles, le site en ligne William Hill est la machine à sous du célèbre développeur de logiciels Playtech. La sélection de jeux de table et d'options de casino en direct se trouve dans le menu des divertissements comme par exemple, Legacy of the Wild et Pharaoh's Daughter.

Si vous préférez vous risquer dans les apps en ligne, prenez William Hill sur Android et IOS. Cependant, seuls des jeux comme la roulette et le blackjack peuvent être joués sur l'application avec de nombreuses promotions et de bonus spécialement conçus pour les joueurs mobiles. Et si ce n'est pas assez pour vous, alors il y a toujours le sensationnel Zodiac Casino Canada français avec ses jeux de hasard, qui sont appréciés par des dizaines de milliers de joueurs. Il se classe parmi les plateformes ludiques légales et les plus sûres. Le site compte plus de 550 jeux, et il est disponible en trois langues : anglais, français et allemand. De plus, il existe une version mobile.

Slotomania

La deuxième meilleure app est Slotomania. Plongez dans le monde de Vegas sans quitter votre domicile ou votre bureau. 1 000 000 de pièces vous attendent avec un bonus de bienvenue et plus de 200 machines à sous ainsi que des cadeaux promotionnels quotidiens. Nous vous recommandons, par ailleurs, de rejoindre SlotoClan. Les joueurs les plus actifs entrent dans le service VIP SlotoClub avec des récompenses exclusives aux machines à sous Vegas, y compris sur les jackpots liés, le cashback et les machines à sous gratuites. Slotomania est disponible en téléchargement sur Android et IOS.

Virgin Gamesdollar

La plateforme existe depuis près de 20 ans. Elle est devenue célèbre grâce à ses bonus incroyables quel que soit l'appareil utilisé. Pour ne jamais s'ennuyer, le site propose de participer à des tournois de Wild Seat Poker avec d'énormes jackpots. Vous pouvez vous amuser à la roulette, au blackjack et aux autres jeux avec des animations colorées et des bonus de bienvenue. La plateforme propose plus de 400 machines à sous en ligne ainsi qu'un catalogue de bingo en ligne, de divertissements gratuits et de jeux Slingo. Les paiements sont également traités rapidement dans Virgin Gamesdollar. 24 heures est le temps maximal qu'il faut attendre. L'application est disponible en téléchargement pour les gadgets Android et IOS.

Pour participer à des tournois de poker, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital de départ. Un seul dollar suffit. C'est juste comme les jeux de casino comparable avec le casino depot minimum 1$, qui est connu dans le monde entier pour les mises basses initiales. Tous ceux qui entrent sur cette plateforme ont le désir de gagner le maximum d'argent. De plus, les choix pour se divertir est très vaste.

Jackpot World

Vous avez envie d'avoir les sueurs froides que procurent les machines à sous sans dépenser un centime ? Alors, essayez Jackpot World. C'est l'un des meilleurs divertissements en ligne, qui possède dans son arsenal des jeux classiques, des machines à sous, roulette, poker et autres. Vous pouvez profiter de cadeaux tels que des pièces Jackpot World et des Level Booms.

Ce jeu propose des roulettes et des machines à sous gratuites avec des bonus de divertissement. Des nouveaux styles créatifs sortent une fois par semaine sur l'app qui est disponible en téléchargement pour les gadgets Android et IOS.

Casimba

Casimba s'est associé à des fournisseurs de jeux tels que Pragmatic, Evolution Gaming et Microgaming. Vous plongez dans un monde fascinant de 1200 machines à sous (certains des plus grands noms incluent Gonzo's Quest, Rainbow Riches, Starburst, Game of Thrones et Immortal Romance) et d'environ 180 jeux en temps réel. L'app dispose d'une interface professionnelle avec des boutons simples et facilement accessibles depuis le menu situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le paiement par téléphone est aussi disponible, vous pouvez aussi profiter des transactions instantanées.

Le bonus de bienvenue chez Casimba augmentera votre premier dépôt de 100 %, jusqu'au maximum de 500 £. Vous recevrez ensuite un bonus de 25 % sur votre deuxième dépôt, d'une valeur allant jusqu'à 1 000 £, et un bonus de 50 % sur votre troisième dépôt jusqu'à 500 £. Au cours des trois bonus, vous recevrez également 125 tours bonus. De plus, l'app est disponible en téléchargement pour les gadgets basés sur Android et IOS.

Conclusion

Dans cette liste des meilleures applications de casino en ligne, nous avons pris en compte toutes les préférences et expériences de nombreux utilisateurs de jeu de divertissement et de hasard. Les progrès technologiques ont permis de profiter du poker ou de la roulette partout dans le monde et en utilisant n'importe quel device. On espère que cette sélection vous aidera à télécharger l'application et vous remportera de gros gains.