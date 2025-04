22 mars 2025 à 00h00 par La rédaction | 14 avril 2025 à 13h48

Meilleurs smartphones abordables en 2025 qui ne compromettent pas la performance

Trouver un smartphone alliant prix et performance peut être difficile, mais en 2025, une nouvelle génération de téléphones abordables offre une performance fluide, une grande autonomie et des caractéristiques impressionnantes à petit prix, que vous soyez utilisateur occasionnel, joueur ou voyageur.

Samsung Galaxy A25 5G – élégant, fluide, et surprenamment capable

La série A de Samsung continue d'être une référence dans le secteur des smartphones abordables, et le Galaxy A25 5G ne fait pas exception. Avec un écran Super AMOLED de 6,5 pouces et un taux de rafraîchissement de 120Hz, ce téléphone ressemble et se comporte comme un modèle haut de gamme. Sous le capot, le processeur Exynos 1280 et 6 Go de RAM assurent une expérience fluide pour le multitâche quotidien, le streaming et même les jeux de milieu de gamme.

Ce qui le rend particulièrement intéressant pour les voyageurs, c'est sa batterie fiable de 5 000 mAh, suffisante pour durer toute une journée de visites touristiques ou d'attentes dans les transports. Ajoutez à cela le logiciel One UI 6 de Samsung et les mises à jour garanties, et vous obtenez un appareil à la fois fiable et prêt pour l'avenir.

Google Pixel 7a – Le smartphone Abordable le plus intelligent

Le Google Pixel 7a s'est imposé comme le smartphone incontournable pour les amateurs de photo et les puristes Android. Équipé de la même puce Tensor G2 que le Pixel 7 et le 7 Pro, ce modèle propose des fonctionnalités améliorées par IA telles que la reconnaissance vocale, la traduction en temps réel et l’édition photo professionnelle dans un format abordable.

Le système photo, en particulier la photographie en basse lumière, rivalise avec des téléphones deux fois plus chers. Les voyageurs apprécieront sa capacité à capturer des paysages urbains à faible luminosité, tandis que les joueurs et les streamers bénéficieront d'une performance fluide et d'une gestion intelligente de la batterie. C'est également l'une des meilleures options pour ceux qui recherchent une expérience Android propre et sans bloatware.

OnePlus Nord CE 3 Lite – Tout l'essentiel, sans fanfaronnade

OnePlus a bâti sa réputation sur la livraison de spécifications premium à des prix réduits, et le Nord CE 3 Lite poursuit cet héritage. Avec un grand écran de 6,72 pouces, un chipset Snapdragon 695 et 8 Go de RAM, il est conçu pour une utilisation fluide des applications, des jeux occasionnels et les séries en streaming.

Sa caméra principale de 108 MP capture des photos nettes et colorées, et sa charge rapide SuperVOOC 67W permet de recharger le téléphone de 0 à 80 % en moins de 30 minutes, un véritable atout pour les voyageurs ou les utilisateurs pressés. Bien qu'il manque quelques fonctionnalités haut de gamme, l'expérience de base est solide et fiable.

Motorola Moto G Stylus 5G (2024) – créativité et accessibilité

Le Moto G Stylus 5G, bien qu'il ait été lancé fin 2024, reste l'un des meilleurs choix abordables en 2025. Avec un stylet intégré, ce téléphone s'adresse aux créatifs, aux preneurs de notes et à ceux qui veulent plus de précision dans leur poche.

Propulsé par un processeur Snapdragon 6 Gen 1 et soutenu par 6 Go de RAM, il gère facilement les tâches quotidiennes et les sessions de dessin. Son interface Android presque pure signifie moins d'applications préinstallées et plus de place pour la personnalisation. Ajoutez à cela une bonne autonomie et un stockage extensible, et vous obtenez un outil polyvalent pour les étudiants, les artistes et les voyageurs.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro – Un sentiment premium sans le prix premium

Xiaomi continue de brouiller les lignes entre les téléphones abordables et haut de gamme avec le Redmi Note 13 Pro. Doté d'un puissant processeur MediaTek Dimensity 1080, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et d'une caméra principale de 200 MP, ce téléphone donne l'impression d'être beaucoup plus cher qu'il ne l'est réellement.

C'est un excellent choix pour les joueurs mobiles et les créateurs de contenu avec un budget serré. La grande batterie de 5 100 mAh et la charge rapide de 67W le rendent prêt pour les road trips, tandis que MIUI 14 offre une multitude d'options de personnalisation. C'est un choix brillant si vous voulez des caractéristiques haut de gamme et des performances sans vous ruiner.

Dernières pensées

En 2025, il n'est plus nécessaire de dépenser une fortune pour un smartphone rapide et élégant. Que ce soit pour capturer des souvenirs, jouer ou naviguer sans problème, ces modèles abordables offrent un excellent rapport qualité-prix. Avec des écrans vibrants et une puissance solide, les téléphones abordables sont plus premium que jamais. Restez connecté, diverti et productif tout en économisant.