11 décembre 2025 à 00h00 par Philippe

Messages frauduleux : Google renforce Android et iOS en faisant de Circle to Search un véritable bouclier anti-arnaques

Les escroqueries numériques progressent à un rythme inquiétant et gagnent en sophistication grâce à l’usage de l’intelligence artificielle. Messages bancaires falsifiés, faux avis de livraison, tentatives de phishing, usurpations d’identité : les techniques se multiplient et trompent désormais même les utilisateurs avertis. C’est dans ce contexte que Google déploie une évolution majeure de Circle to Search et de Google Lens, transformant ces fonctionnalités de recherche en véritables outils d’analyse de messages potentiellement frauduleux.

Une détection intégrée, rapide et accessible

L’utilisateur peut désormais analyser n’importe quel message suspect en seulement quelques secondes. Sur Android, il suffit d’activer Circle to Search, puis d’entourer une partie du texte détecté comme douteux. L’intelligence artificielle examine alors le contenu, l’évalue au regard de modèles d’arnaques connus et affiche un diagnostic ainsi qu’une explication. Pour ceux qui utilisent iOS ou préfèrent la méthode classique, une simple capture d’écran ouverte dans Google Lens permet d’obtenir la même analyse.

Cette intégration évite d’avoir à copier, coller ou rechercher manuellement des informations suspectes. L’évaluation apparaît sans quitter l’application de messagerie, avec des conseils en cas de risque élevé : ignorer le message, éviter les liens, bloquer l’expéditeur ou vérifier l’information auprès d’une source fiable.

Un outil d’aide, pas une garantie

Google rappelle toutefois que cette analyse automatisée ne peut constituer une certitude. Un message identifié comme peu risqué peut malgré tout s’avérer frauduleux, et une alerte ne signifie pas forcément que l’expéditeur est malveillant. L’entreprise insiste sur la notion d’assistance : il s’agit d’un indicateur, d’un premier filtre, et non d’un jugement définitif. La vigilance de l’utilisateur reste indispensable, notamment pour examiner les liens, vérifier l’expéditeur ou contacter directement l’institution prétendument à l’origine du message.

L’IA au service d’une riposte indispensable

L’évolution de Circle to Search s’inscrit dans une tendance plus large : les cybercriminels utilisent désormais des modèles d’IA pour produire des messages exempts de fautes, personnalisés ou imitant parfaitement le style d’organismes officiels. En réponse, Google mobilise les mêmes technologies pour repérer des motifs, des formulations ou des structures caractéristiques des fraudes modernes. L’entreprise cherche ainsi à fournir un niveau de protection supplémentaire, sans complexifier l’expérience utilisateur.

Une protection bienvenue pour un public toujours plus exposé

Cette mise à jour vise à renforcer la sécurité quotidienne des utilisateurs de smartphones, devenus des cibles privilégiées pour les escrocs. En permettant une vérification immédiate, directement intégrée à l’usage du téléphone, Google espère réduire la vulnérabilité face aux tentatives de fraude les plus courantes. Ce nouvel outil vient compléter les conseils de prudence habituels et offre un moyen simple d’obtenir un premier avis sur un contenu douteux.