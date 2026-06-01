01 juin 2026 à 00h00 par Philippe

Meta veut faire payer ses réseaux sociaux : Facebook Plus et Instagram Plus arrivent

Meta poursuit sa transformation économique. Après le lancement de WhatsApp Plus en Europe sur iPhone au printemps 2026, le groupe de Mark Zuckerberg officialise désormais l’arrivée de Facebook Plus et Instagram Plus, deux nouvelles formules payantes destinées à enrichir l’expérience utilisateur avec des fonctions exclusives de personnalisation, d’analyse et de gestion des contenus.

Cette offensive marque une nouvelle étape dans la stratégie du géant américain, qui cherche à réduire progressivement sa dépendance historique à la publicité. Derrière ces abonnements se cache en réalité un enjeu beaucoup plus vaste : financer les investissements massifs réalisés dans l’intelligence artificielle et construire de nouvelles sources de revenus récurrents capables de soutenir la croissance du groupe dans les années à venir.

Facebook Plus et Instagram Plus misent sur les Stories et la personnalisation

Avec Facebook Plus et Instagram Plus, Meta ne bouleverse pas le fonctionnement de ses applications, mais ajoute une série de fonctionnalités supplémentaires destinées aux utilisateurs les plus engagés. Les deux abonnements, proposés à 3,99 dollars par mois aux États-Unis, accordent avant tout davantage de contrôle et d’options autour des Stories, devenues un pilier central des usages sur les réseaux sociaux.

Les abonnés pourront notamment prolonger la durée de leurs Stories jusqu’à 48 heures au lieu de 24, consulter des statistiques détaillées sur les personnes qui les regardent plusieurs fois ou encore accéder à des réactions animées baptisées « Super Réactions ». Meta introduit également la possibilité d’apercevoir discrètement une Story sans apparaître dans la liste des spectateurs, une fonction qui devrait attirer l’attention des utilisateurs soucieux de plus de discrétion dans leur navigation.

Le groupe ajoute aussi plusieurs éléments de personnalisation visuelle, avec la possibilité de modifier les icônes des applications Facebook et Messenger parmi différents designs exclusifs. Sur Instagram Plus, Meta prévoit également un système permettant de « mettre en lumière » une Story une fois par semaine afin d’augmenter potentiellement sa visibilité auprès d’un plus large public.

Pour l’instant, Meta insiste sur le fait que ces nouveautés ne remplacent aucune fonction déjà gratuite. Les services historiques de Facebook et Instagram restent accessibles sans abonnement, tandis que les options Plus viennent simplement enrichir l’expérience pour les utilisateurs prêts à payer.

WhatsApp Plus poursuit son déploiement

Déjà disponible dans plusieurs marchés, notamment en Europe sur iPhone, WhatsApp Plus adopte une approche légèrement différente. L’application de messagerie mise davantage sur la personnalisation et le confort d’utilisation que sur les outils analytiques.

L’abonnement permet notamment d’accéder à des thèmes exclusifs, des autocollants premium, des sonneries personnalisées ou encore davantage de possibilités pour organiser ses conversations. Les utilisateurs peuvent par exemple épingler un nombre plus important de discussions sur l’écran principal de l’application.

Avec cette formule facturée autour de 2,99 dollars mensuels, Meta cherche surtout à monétiser progressivement WhatsApp, longtemps resté relativement en retrait sur le plan commercial malgré son immense base d’utilisateurs.

Une réponse directe aux coûts gigantesques de l’intelligence artificielle

Le lancement simultané de ces nouveaux abonnements intervient dans un contexte financier particulièrement sensible pour Meta. Le groupe américain prévoit en effet entre 125 et 145 milliards de dollars d’investissements cette année, principalement consacrés au développement de ses infrastructures d’intelligence artificielle et à la construction de nouveaux centres de données.

Depuis l’explosion de l’IA générative provoquée par OpenAI et ChatGPT, les grands acteurs technologiques multiplient les dépenses pour développer leurs propres modèles et intégrer l’intelligence artificielle dans leurs services.

Meta fait partie des groupes les plus agressifs dans cette course technologique. L’entreprise injecte des milliards de dollars dans Meta AI et dans l’intégration de fonctionnalités génératives à travers Facebook, Instagram, WhatsApp et ses plateformes publicitaires. Mais pour les investisseurs, une question demeure : comment transformer ces investissements colossaux en revenus concrets ?

Les abonnements apparaissent aujourd’hui comme l’une des réponses choisies par Meta. En créant des revenus mensuels récurrents, le groupe espère moins dépendre des fluctuations du marché publicitaire, fragilisé par les nouvelles réglementations sur les données personnelles et l’évolution des usages numériques.

Meta One, le futur abonnement global du groupe

Au-delà des simples offres Plus, Meta prépare également une stratégie plus ambitieuse autour d’une nouvelle marque baptisée « Meta One ». Cette future plateforme doit réunir plusieurs services premium dans un abonnement unifié, à la manière de ce que propose déjà Apple avec Apple One.

Selon plusieurs médias américains, Meta One pourrait intégrer les avantages de Facebook Plus, Instagram Plus et WhatsApp Plus, mais aussi des outils avancés destinés aux créateurs de contenus, aux entreprises et aux utilisateurs intensifs de Meta AI.

Une formule standard à 7,99 dollars par mois serait actuellement envisagée, tandis qu’une version Meta One Premium, facturée jusqu’à 19,99 dollars mensuels, offrirait davantage de capacités pour l’intelligence artificielle, notamment autour de la génération d’images et des outils créatifs.

Les premiers tests de cette nouvelle offre devraient débuter dans plusieurs marchés pilotes comme Singapour, la Bolivie ou encore le Guatemala.

Meta accélère sa mutation économique

Avec ces nouveaux abonnements, Meta confirme sa volonté de transformer en profondeur son modèle économique. Pendant des années, Facebook, Instagram et WhatsApp ont reposé presque exclusivement sur la publicité. Désormais, le groupe cherche à bâtir un écosystème hybride capable de générer des revenus via les abonnements, les services premium et l’intelligence artificielle.

Cette évolution avait déjà commencé avec Meta Verified, lancé en 2023, ainsi qu’avec les versions payantes sans publicité proposées en Europe afin de répondre aux exigences réglementaires de l’Union européenne concernant la protection des données personnelles.

L’accueil des marchés financiers semble pour l’instant favorable. Après l’annonce des nouvelles formules payantes, l’action Meta a progressé de plus de 3 % à Wall Street, signe que les investisseurs voient dans cette diversification un potentiel relais de croissance.

Désormais, il s’agit de savoir si les utilisateurs accepteront durablement de payer pour des fonctionnalités jusqu’ici associées à des plateformes gratuites. Car si Meta dispose d’une audience mondiale gigantesque, convaincre des centaines de millions d’utilisateurs de souscrire un abonnement mensuel représente un défi bien différent de celui de vendre de la publicité ciblée.

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