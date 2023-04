26 avril 2023 à 00h30 par Philippe

Mighty DOOM est disponible sur iOS et Android

Bethesda Softworks annonce que Mighty DOOM, le jeu de tir tactile d'Alpha Dog Games est disponible gratuitement dès à présent en téléchargement sur iOS et Android.

Dans Mighty DOOM, les joueurs doivent affronter des hordes de forces démoniaques allant des Cacodémons borgnes aux brutaux Cyber-Mancubus. Il faut éviter les attaques, et massacrer les ennemis à l'aide de Glory Kills spectaculaires et affronter de redoutables boss comme le DOOM Hunter dans des combats d'arènes faciles à apprendre et amusants à maîtriser.

Les joueurs incarnent le Mini Slayer, un tout nouveau personnage miniaturisé mais surpuissant basé sur l'iconique DOOM Slayer. À la suite d'une surcharge d'énergie survenue dans une usine de jouet Gibbo, le Mini Slayer a pris vie avant d'être envoyé dans une dimension alternative. Le but de la mission est d'exterminer tous les démons qui se tiennent entre vous et Daisy, la peluche lapin qui vous a été enlevée.

Si les joueurs tombent au combat, ils peuvent se relever et continuer à se battre en gagnant des niveaux et en améliorant leurs armes et équipements, et trouver de nouvelles combinaisons de compétences pour écraser et anéantir les hordes de démons.

Jusqu'au 20 avril 2023, les joueurs qui téléchargent et jouent à Mighty DOOM recevront le pack Mini Slayer avec des skins d'équipement et d'armes exclusifs, dont :

- Skin d'arme Canon lourd Baron infernal,

- Skin d'arme Lance-roquettes Cacodémon,

- 3 clés d'équipement,

- 1 clé d'arme,

- 80 cristaux.