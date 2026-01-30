30 janvier 2026 à 00h00 par Philippe | 30 janvier 2026 à 07h33

Milano Cortina 2026 : Samsung équipe les athlètes d'un Galaxy Z Flip7 Édition Olympique

À quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver de Milano Cortina 2026, Samsung dévoile une nouvelle édition spéciale de l’un de ses smartphones pliants. Partenaire mondial de l’événement depuis près de trois décennies, le groupe sud-coréen renouvelle une tradition désormais bien ancrée en équipant les athlètes d’un modèle conçu spécifiquement pour accompagner leur quotidien olympique. Cette année, c’est le Galaxy Z Flip7 Édition Olympique qui sera remis à près de 3 800 Olympiens et Paralympiens issus d’environ 90 pays, dès leur arrivée dans les Villages depuis le 30 janvier.

Réservée exclusivement aux sportifs engagés dans la compétition, cette édition ne sera pas commercialisée. Elle s’inscrit dans la continuité des précédentes initiatives de Samsung, après le Galaxy Z Flip6 distribué lors des Jeux de Paris 2024, tout en adaptant le dispositif à l’échelle plus resserrée d’une édition hivernale.

Un smartphone pensé pour accompagner les athlètes au quotidien

Basé sur le Galaxy Z Flip7 standard, ce modèle conserve l’architecture à clapet qui a fait le succès de la gamme, tout en intégrant une série de fonctionnalités logicielles et de services spécifiquement pensés pour le contexte olympique. Samsung met en avant un usage fluide à une main, facilité par un écran externe bord à bord et par l’intégration de Galaxy AI, qui structure l’expérience autour de la personnalisation et de l’assistance contextuelle.

Le volet photo repose sur un double capteur, avec un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, destiné à capturer aussi bien les instants de vie dans le Village que les moments de célébration officiels. Des outils basés sur l’intelligence artificielle viennent enrichir l’ensemble, à l’image de Assistant Photo, capable de retoucher automatiquement les images, ou de Now Brief, qui centralise rappels, informations utiles et données liées au bien-être à partir des applications compatibles.

Dans un environnement international et multilingue, Samsung insiste également sur la fonction Interprète, qui permet une traduction en temps réel sans connexion internet. Un atout mis en avant pour garantir des échanges fluides, y compris dans des zones montagneuses où la connectivité peut être plus instable.

Le retour du Selfie de la Victoire, étendu aux sports collectifs

Au-delà des usages quotidiens, le Galaxy Z Flip7 Édition Olympique s’inscrit pleinement dans la mise en scène médiatique des Jeux. Après des débuts remarqués à Paris en 2024, le Selfie de la Victoire fait son retour sur les podiums officiels. Cette pratique, qui permet aux médaillés de capturer eux-mêmes leur moment de gloire, devient cette fois accessible aux épreuves par équipe, une première dans l’histoire du dispositif.

Chaque athlète pourra ainsi immortaliser la remise de sa médaille depuis sa propre perspective et partager instantanément ces images avec ses proches et ses supporters. Une manière pour Samsung de renforcer la dimension émotionnelle et immersive de l’événement, tout en assurant une visibilité mondiale à son smartphone pliant.

Un design symbolique aux couleurs de Milano Cortina 2026

Visuellement, cette édition spéciale se distingue par un habillage bleu et azur, inspiré de l’identité graphique des Jeux de Milano Cortina 2026. Samsung y associe son bleu historique à une teinte évoquant l’héritage culturel italien, dans un jeu de nuances censé refléter l’unité et le partage portés par l’événement.

Le cadre métallique doré fait directement écho aux médailles et à la quête d’excellence des athlètes. L’appareil est livré avec un étui magnétique transparent, orné d’un aimant circulaire bleu entouré de lauriers dorés, symbole de victoire et de reconnaissance éternelle. Des fonds d’écran exclusifs, inspirés des traces laissées par les lames de patins sur la glace, complètent cet ensemble visuel pensé comme un hommage aux sports d’hiver.

Des fonctionnalités exclusives pour documenter l’expérience olympique

Samsung a également adapté certaines fonctions photo pour répondre aux usages spécifiques des athlètes. Le Double enregistrement permet de filmer simultanément avec les caméras avant et arrière, capturant à la fois l’action et les réactions de l’utilisateur. Associée au Split View, cette fonctionnalité autorise un contrôle avancé du cadrage et du zoom, avec un aperçu en temps réel sur l’écran externe.

L’objectif est clair : offrir aux sportifs de nouveaux outils pour raconter leur expérience, au-delà des performances sportives, et documenter les coulisses de leur participation aux Jeux.

Un écosystème de services pour simplifier la vie dans le Village

Le Galaxy Z Flip7 Édition Olympique arrive avec une suite d’applications et de services préinstallés, destinés à accompagner les athlètes tout au long de leur séjour. Parmi eux, la Galaxy Athlete Card encourage les échanges entre sportifs, en permettant de partager des profils, de collectionner des cartes et de participer à des activités communautaires, favorisant les interactions entre disciplines et délégations.

Chaque appareil intègre également une eSIM 5G avec 100 Go de données, ainsi que des pass numériques stockés dans Samsung Wallet, développés en partenariat avec les acteurs officiels des Jeux. Certains services pratiques, comme l’accès à des distributeurs automatiques via une clé numérique, viennent illustrer cette volonté de simplifier le quotidien logistique.

La plateforme Athlete365, dédiée au bien-être mental et à la performance, est intégrée à Now Brief afin de fournir en un coup d’œil des informations clés sur les compétitions et l’actualité des Jeux. D’autres applications officielles complètent l’ensemble, de l’application des Jeux Olympiques à des services d’assistance et de gamification au sein du Village.

Victory Profile, une autre manière de raconter les Jeux

En parallèle du smartphone, Samsung lance Victory Profile, une initiative développée avec neuf comités olympiques nationaux. Ce projet repose sur des portraits réalisés avec le Galaxy S25 Ultra et vise à mettre en lumière la personnalité, la passion et le parcours des athlètes, au-delà des résultats sportifs.

La première phase concernera environ 490 athlètes issus de pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne, la Corée, la Norvège, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Une démarche qui s’inscrit dans la stratégie de Samsung consistant à humaniser l’expérience olympique et à valoriser les trajectoires individuelles.

Une vitrine technologique au service des Jeux

Avec le Galaxy Z Flip7 Édition Olympique, Samsung poursuit une stratégie bien rodée, mêlant innovation technologique, visibilité mondiale et services dédiés. Distribué directement dans les Villages Olympiques de six villes hôtes, le smartphone bénéficie en outre du soutien des Samsung Open Stations, chargées d’assurer l’activation des appareils, le transfert de données et l’assistance technique personnalisée.

Sans être destiné au grand public, ce modèle s’impose comme un outil central de l’expérience athlète à Milano Cortina 2026, tout en confirmant la place des smartphones pliants comme supports privilégiés de narration et de communication dans les grands événements sportifs internationaux.