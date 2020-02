24 février 2020 à 06h00 par Philippe | 24 février 2020 à 06h30

2,2 milliards de dollars de dépenses consommateurs en applis de rencontre en 2019 dans le monde

Crédit Photo : Ogury

Le mobile a radicalement modifié la façon dont on se rencontre, devenant la plateforme incontournable pour trouver l'amour à travers le monde. Pour la Saint Valentin, App Annie, référence mondiale en données et enseignements sur le marché des applications mobiles, fait un point sur les applis de rencontres et leur impact sur notre société.

Les consommateurs ont dépensé 2 fois plus dans les applis de rencontre qu'en 2017 dans le monde

Selon le rapport 2020 State of Mobile d'App Annie, les consommateurs ont dépensé 2,2 milliards de dollars en applications de rencontre en 2019, c'est deux fois plus qu'en 2017. Parmi les 10 premières applications de rencontre par dépenses, l'utilisateur moyen a payé un mois d'abonnement sur une appli de rencontre en 2019, soit une augmentation de 95 % par rapport à 2017.

Les dernières prévisions de la NRF montrent que l'amour n'est pas seulement dans l'air, mais aussi dans nos budgets : les consommateurs devraient dépenser un total de 27,4 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 32 % par rapport à 2019.