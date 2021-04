13 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 14 avril 2021 à 07h56

MLB Perfect Inning 2021 arrive sur les mobiles

Crédit Photo : iTunes

MLB Perfect Inning 2021 est le huitième épisode de la célèbre série de simulation de baseball, débutée en 2014.

Le lanceur star des Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw est la figure de proue de cette nouvelle version, fort de ses huit apparitions au All Star Game et de ses trois Cy Young Awards (trophée de meilleur lanceur de la saison). Kershaw était le lanceur titulaire des Dodgers lors de la saison 2020, et un élément clé de leur parcours pour accéder aux World Series l'année dernière, jusqu'à la victoire finale. MLB Perfect Inning 2021 entend offrir l'expérience la plus réaliste possible en utilisant au maximum les données officielles de la Major League Baseball, notamment pour bénéficier des effectifs les plus à jour possible.

Pour MLB Perfect Inning 2021, le mode Live Battle a été entièrement repensé : il fait désormais partie de la toute nouvelle PvP League qui offre un système de classe inédit et de nombreux ajustements d'équilibre pour le matchmaking, en plus d'une amélioration globale des récompenses. La possibilité de se débarrasser d'une carte a été ajoutée au système de Player Card Piece, permettant aux joueurs d'obtenir des objets utiles en échange des cartes qu'ils ne souhaitent pas utiliser.

MLB Perfect Inning 2021 bénéficie également d'un outil de recherche amélioré pour le Free Agent Market (marché des agents libres), désormais plus pratique pour comparer les cartes de joueurs en un coup d'œil. Le jeu ajoute également une classe de cartes, les "ALL TIME BEST", représentant les meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue à chaque position. Les joueurs ALL TIME BEST amélioreront à coup sûr la moyenne générale (OVR) de votre équipe avec leurs capacités spéciales.

Le jeu est disponible sur l'App Store et le Google Play Store.