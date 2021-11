10 novembre 2021 à 01h00 par Philippe

La marque Mobvoi renouvelle sa gamme de montres connectées avec les TicWatch Pro 3 Ultra 4G et Ultra GPS

Mobvoi qui est un fabricant chinois dans le domaine de l'IA portable lance la TicWatch Pro 3 Ultra GPS et la version TicWatch Pro 3 Ultra avec une connectivité 4G LTE.

Ces nouvelles montres connectées TicWatch Pro 3 Ultra sont une nouvelle déclinaison de la TicWatch Pro 3 sortie en 2020. Ce nouveau modèle est 40% plus puissant grâce à la puce Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm selon le fabricant.

En effet, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS et la TicWatch Pro 3 Ultra profitent de la plateforme Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et du système double processeur de Mobvoi, un chipset qui permet un chargement plus rapide des applications.

Elles sont fabriquées à l'aide de matériaux conformes à la norme militaire américaine 810 G (MIL-STD.810G), les TicWatch Pro 3 Ultra GPS et Ultra résistent aux températures extrêmes, à l'humidité, aux UV, aux chocs, aux basses pressions et à l'eau selon la norme IP68.

Grâce à ces montres, il est possible de recevoir toutes ses notifications lors de déplacements comme la réception et l'envoi de messages, les alertes météo, la consultation de son agenda de réunions, la lecture des dernières actualités et contrôle de la musique. Grâce à la 4G LTE de la TicWatch Pro 3 Ultra peut passer et prendre des appels. Le double affichage permet d'avoir l'aspect et la sensation d'une montre traditionnelle avec toutes les caractéristiques d'un appareil Wear OS haut de gamme.

L'autonomie de la batterie a été portée à 72 heures en mode Smart ou à 45 jours en mode Essential, où l'utilisation des applications est limitée.

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS et la TicWatch Pro 3 Ultra proposent également une suite complète de fonctionnalités afin de surveiller sa santé, notamment sa fréquence cardiaque, avec la détection de l'IHB/AFib si le rythme cardiaque est trop rapide, trop lent ou irrégulier, l'évaluation de la fatigue mentale ainsi que la mesure des niveaux d'énergie. Tous les rapports sont transmis via l'application TicHealth intégrée à la montre et l'application Mobvoi sur le smartphone. Plus de 20 modes d'entraînement professionnels sont disponibles.

L'écran FSTN qui se trouve au-dessus de l'écran AMOLED et qui s'affiche en mode Essentiel est désormais entièrement personnalisable, avec 18 options de couleurs. Les paiements sans contact via Google Pay sont disponibles dans 37 régions. L'accès à Spotify est possible hors connexion sans avoir besoin de son téléphone.

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS est disponible au prix de 299,99 euros. Quant à la TicWatch Pro 3 Ultra 4G, elle est commercialisée au prix de 359,99 euros.