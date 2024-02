17 février 2024 à 09h06 par La rédaction

Modifier ses messages après envoi sera bientôt possible sur Google Messages

Google Messages pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de modifier leurs messages après les avoir envoyés, d'après les informations du site The SpAndroid.

L'application SMS d'Android continue d'évoluer de manière significative avec l'adoption croissante du protocole RCS. Cette évolution apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités qui enrichissent et dynamisent les conversations sur Google Messages.

Initialement limitée aux SMS, l'application Google Messages s'est transformée ces dernières années en une véritable plateforme de messagerie. Google ambitionne d'en faire un rival de poids face à WhatsApp, Telegram ou Messenger, en s'appuyant notamment sur l'intégration du standard RCS.

Le site The SpAndroid affirme avoir activé l'option d'édition des messages dans la version bêta de Google Messages en modifiant certaines options. Il souligne également que la nouvelle option d'édition des messages permettra aux destinataires de conserver l'historique des modifications, incluant le message original et la version modifiée. Cette fonctionnalité sera limitée à 30 minutes après l'envoi initial du message.

La modification des messages sera possible uniquement pour les messages RCS, et non pour les SMS ou MMS. Pour modifier un message RCS, il suffira d'appuyer dessus quelques secondes et d'utiliser l'outil d'édition en forme de crayon qui apparaîtra en haut de l'écran.

La date d'apparition de cette fonctionnalité dans l'application Google Messages reste incertaine. Google n'a pas encore communiqué à ce sujet, et l'APK en question concerne une version bêta.