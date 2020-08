10 août 2020 à 06h00 par Philippe

La moitié des Français ont délaissé leur appareil photo et leur radio réveil au profit de leur smartphone

Nous le savons, le smartphone a considérablement fait évoluer notre quotidien. Mais quels effets cela a-t-il bien pu avoir sur l'usage que nous faisons de certains objets qui, à une époque, nous semblaient indispensables ? Notre "bon vieux" radio réveil a-t-il toujours sa place sur notre table de chevet ? Nos montres occupent-elles toujours autant nos poignets ? WeFix, société de réparation express de smartphones, a donc décidé d'interroger les Français afin d'obtenir des réponses à ces questions via une enquête réalisée par YouGov pour WeFix, du 17 au 20 juillet, sur 1038 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Un gap générationnel

Si le smartphone est aujourd'hui adopté par la quasi totalité de la population, les différentes générations n'en font pas le même usage. L'exemple le plus frappant concerne le radio réveil, qui a été remplacé par le smartphone pour 65% des 18/24 ans, contre 34% chez les retraités. De manière générale, il existe un réel écart entre les plus jeunes générations et leurs aînés. Si l'on s'intéresse cette fois au téléphone fixe, 36% des + de 55 ans ont déclaré ne plus en utiliser, contre 55% des 25/34 ans.

Un retour de la photographie chez les jeunes...

Phénomène intéressant, l'appareil photo est en disgrâce chez les Français de 35 à 54 ans. Ils sont en effet 60% à déclarer utiliser uniquement celui de leur smartphone, alors qu'ils ne sont que 48% chez les 18/24 ans. Si l'on ne peut l'expliquer précisément, cette tendance est peut-être liée au retour du vintage, avec les polaroids et la photographie argentique, ou encore à l'attrait des jeunes générations pour les voyages et leur volonté de les immortaliser.

…qui en même temps délaissent les montres

En ce qui concerne nos montres, digitales ou analogiques, celles-ci ne semblent pas, au premier abord, réellement souffrir de l'usage des smartphones. Seuls 19% des Français déclarent en effet ne plus en utiliser. Néanmoins, plus l'âge décroît, plus cet effet de remplacement augmente : 25% des 18/24 ans déclarent ne pas utiliser de montre, contre 18% des + de 55 ans. Doit-on s'attendre, à terme, à ce que nos "tocantes" fassent partie du passé ?

Des objets amenés à disparaître ?

Bien que la mode s'apparente souvent à "un éternel recommencement", certains objets semblent véritablement devenir archaïques pour de nombreux Français, qui ne leur trouvent plus d'utilité face au smartphone. En effet, plus de 50% de nos compatriotes partagent le même top 3 des outils les plus obsolètes, à savoir la carte routière, le téléphone fixe et le radio réveil.