04 février 2021 à 06h00 par Philippe

Mon numéro ? il n'a pas changé !

Infobip, éditeur international de solutions de communications cloud a publié les résultats de l'étude " Téléphone-et-moi " menée en décembre 2020 auprès de 1 610 Français, révélant l'importance de la relation des Français à leur téléphone par comparaison à d'autres aspects de leur vie. Selon cette étude, 38 % des Français n'ont jamais changé de numéro de téléphone. Un état des lieux précieux pour les services de relation client des entreprises à l'heure d'une nouvelle normalité distanciée qui les poussent à se réinventer.

Le numéro de téléphone, c'est quelque chose que les Français souhaitent garder sur le long terme. La nouvelle étude d'Infobip " Téléphone-et-moi " montre qu'ils changent plus souvent de partenaire que de numéro de téléphone. 20 % des répondants indiquent qu'ils gardent le même numéro de téléphone 5 à 7 ans, quand ce chiffre n'est que de 11 % pour les relations amoureuses.

S'ils leur arrivent de changer de numéro c'est majoritairement suite à un changement d'opérateur (33 %) ou le souhait de ne plus recevoir les appels d'une personne en particulier (un ou une " ex " par exemple - 13 %).

Sur une période de 8 à 10 ans : 20 % des personnes indiquent garder le même numéro de téléphone, 13 % le même logement, 15 % la même voiture, 7 % le même métier.

Derrière ces chiffres, les motivations de changement n'ont rien à voir avec une difficulté d'ordre technique. Seuls 15 % des répondants estiment qu'il est difficile de changer de numéro, alors que 47 % des Français indiquent que c'est compliqué de changer de nom et 37 % de changer de banque.

Il existe donc un lien spécial entre les Français et leur numéro de téléphone. 90 % des personnes le connaissent par cœur. Un chiffre qui arrive en tête devant bien d'autres types d'informations, tels que la date de naissance de ses parents. Seuls 55 % connaissent par cœur le numéro de leur partenaire. Si ce rapport assez passionnel au téléphone est établi, la dépendance n'est pas très loin. L'étude Infobip met effectivement en exergue le fait que les utilisateurs ressentent une forme de stress au bout de quelques heures sans pouvoir consulter leur téléphone : 20 % des sondés éprouvent de l'anxiété, ennui, solitude au bout de deux à trois heures de non-utilisation. Seuls 13 % des répondants indiquent qu'ils ne ressentent pas de telles émotions.

De plus, interrogés sur les objets (en dehors des personnes ou animaux) qu'ils décideraient de sauver en cas d'incendie de leur domicile, les répondants seraient 35 % à choisir leur téléphone, derrière les passeports ou documents sensibles (48 %), les objets à valeur sentimentale (40 %). Viennent ensuite l'ordinateur (25 %), les bijoux (15 %) et les médicaments (7 %).

L'ignorance de ce qu'est le " SIM Swap "

En revanche, un sujet de préoccupation est mis en avant dans cette étude. Si beaucoup de Français sont désormais sensibilisés aux problématiques de phishing ou d'arnaque par téléphone par exemple, ils semblent être inconscients des menaces telles que la fraude au numéro de téléphone, ou dénommée également " SIM Swap ". Ainsi, 67 % des répondants de l'étude ignorent ce que c'est.

Le SIM Swap est une méthode de piratage. Le fraudeur prend possession d'un numéro de téléphone et peut ainsi recevoir les notifications SMS, accéder aux applications de l'utilisateur et tout autre service qui nécessite une double identification par le numéro de téléphone. Le phénomène est en expansion alors que les smartphones sont de plus en plus utilisés et à travers eux, un accès grandissant à nos données personnelles est rendu possible.