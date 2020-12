03 décembre 2020 à 06h00 par Philippe

Le moto e7 : un modèle performant à petit prix

Motorola vient de présenter le dernier-né de la gamme moto e : le moto e7. Ce smartphone propose des caractéristiques haut de gamme à un prix très accessible.

En ce qui concerne l'appareil photo, le moto e7 dispose d’une caméra principale de 48MP avec une technologie Quad Pixel. Parmi ses fonctionnalités, la Vision nocturne permet d'avoir une très bonne qualité d'image avec des photos plus claires et plus nettes dans l'obscurité. La Macro vision permet quant à elle de se rapprocher 2,5 fois plus des sujets qu'un objectif standard et d’obtenir des clichés précis des plus petits objets. Son mode Portrait peut ajouter un effet de flou artistique en arrière-plan pour réaliser des portraits d'aspect plus professionnel.

Ce smartphone dispose d'un écran Max Vision HD+ 6,5 pouces avec un format 20:9. Sa batterie est de 4000 mAh et il est équipé d’un processeur octa-core de 2,0 GHz couplé à la technologie HyperEngine.

Le bouton Google Assistant dédié est placé sur le côté du téléphone. Un lecteur d'empreintes digitales discret est situé à l'arrière du téléphone sur le logo « batwing », permettant aux utilisateurs de le déverrouiller plus facilement.

Le moto e7 sera disponible en coloris gris minéral au prix de 119,99 € à partir de début janvier 2021.